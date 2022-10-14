Жириновский назвал Собчак "фальшивым кандидатом" без нужного для поста президента опыта

По словам лидера ЛДПР, выдвигаться на выборы можно, однако человек, желающий стать главой государства, должен обладать большим опытом как политическим, так и жизненным

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Ксению Собчак, объявившую в среду о намерении участвовать в выборах президента РФ 2018 года, "фальшивым кандидатом", у которого нет опыта для того, чтобы занимать пост главы государства.

"Кандидатом в президенты должен быть человек, который в политике много лет", - заявил он в четверг, отвечая на вопрос участника Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который проходит в Сочи.

"Человек не объехал страну, ничего не знает, ничем не управлял. Не имеет соответствующих знаний. Это опасно просто. Во-первых, никто [ее] не изберет. Это фальшивый, подставной кандидат", - отметил лидер ЛДПР.

По его словам, выдвигаться на выборы можно, однако человек, желающий стать президентом страны, должен обладать большим опытом как политическим, так и жизненным. "Конечно, можно выдвигаться, но должна быть эпоха за собой. В чем мое преимущество: я 20 лет жил в союзных республиках [СССР]. А за ней что? Питер, Москва", - сказал Жириновский.

Ранее в среду Собчак объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Российской Федерации на выборах 2018 года. Она призвала рассматривать свою кандидатуру как вариант "Против всех" и пригласила все политические силы таким образом предъявлять претензии к действующей власти.