XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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19 октября, 11:29
Васильева назвала выступление Вуйчича на фестивале молодежи ошеломительным успехом

Писатель поблагодарил за возможность принять участие в ВФМС-2017 и выразил надежду на скорую встречу с российскими поклонниками

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Выступление Ника Вуйчича на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи имело ошеломительный успех. Об этом заявила в четверг глава Минобрнауки Ольга Васильева после встречи с Вуйчичем в Российском экономическом институте имени Плеханова.

Вуйчич - писатель и мотивационный оратор, рожденный с редким синдромом тетраамелии (отсутствие четырех конечностей).

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"Его выступление имело ошеломительный успех перед студентами и молодежью. Его выступление на сочинском фестивале было очень важно для молодых людей. Основная цель его выступлений, содержание его текстов - это деятельность и идеалы, которым он следует на протяжении всей своей жизни", - сказала она.

В свою очередь Вуйчич поблагодарил за возможность принять участие в этом фестивале и выразил надежду на скорую встречу с российскими поклонниками.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовВасильева, Ольга ЮрьевнаРоссия
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