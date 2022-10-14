Программа "Молодежная карта ШОС" в пилотном режиме будет запущена в регионах РФ в декабре

Председатель Молодежного совета ШОС отметил, что организация создает платформу для общения молодых людей, проживающих на ее пространстве

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Программа "Молодежная карта ШОС" (Шанхайской организации сотрудничества) в пилотном режиме начнет действовать с декабря в Красноярском крае и в ряде других регионов России. Об этом заявил в четверг председатель Молодежного совета ШОС Денис Кравченко на открытии третьего молодежного форума стран БРИКС и ШОС в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС).

По его словам, молодежное сообщество является драйвером гуманитарного сотрудничества. "Важной инициативой стала международная программа путешествий "Молодежная карта ШОС". Во-первых, она открывает новые возможности больше узнать о странах ШОС через образовательные и туристические программы и путешествия, - отметил Кравченко. - Мы находимся в процессе формирования уникального механизма, который предоставит возможность участнику программы путешествовать в большее количество стран со значимой скидкой, а также находить постоянную и временную работу у партнеров программы".

"Во-вторых, мы создаем новую платформу для общения молодых людей, проживающих на пространстве организации, - продолжил он. - В-третьих, программа объединит в себе несколько важных функций, таких как международное удостоверение студентов, банковская и транспортная карты".

По его словам, есть договоренность "начать процесс развития этого проекта в РФ и в случае успешного выполнения рассмотреть вопрос масштабирования проекта в наших государствах". "В декабре пилотный проект программы будет запущен в ряде регионов, в частности, в Красноярском крае, - сообщил Кравченко. - Подписано соглашение о сотрудничестве с дирекцией Всемирной зимней Универсиады-2019 по данному проекту".

О намерении стран ШОС учредить международную туристическую карту молодого человека в 2015 году заявил президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания Совета глав государств - участников ШОС. По его словам, соответствующую идею инициировал молодежный совет организации. Позже проект получил название "Молодежная карта ШОС".

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.