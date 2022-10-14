По словам Александры Левицкой, "особенностью российского добровольчества является готовность действовать совместно с государством"

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Отношения российских волонтеров и государства отличаются взаимным доверием, что создает возможности для взаимодействия между ними. Такое мнение высказала в четверг советник президента РФ Александра Левицкая, выступая перед участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходит в Сочи.

"Особенностью российского добровольчества является готовность действовать совместно с государством. Это говорит о доверии, которое возникло между государством и активными гражданами", - сказала Левицкая.

По ее словам, эта обстановка доверия создает новые возможности для взаимодействия по решению приоритетных задач в сфере образования, социальной сфере и экологии. "Все это формирует партнерство в интересах общества и находит отклик у граждан", - добавила советник президента.

Левицкая также отметила, что большое количество россиян также участвует в благотворительности. "В России более 11 тысяч благотворительных организаций", - сказала Левицкая.

Советник президента признала, что современные технологии создают новые формы благотворительности. "Сейчас можно быть участником благотворительной акции, буквально лежа на диване. Все знают, как, посмотрев сюжет, можно перевести небольшое пожертвование", - пояснила Левицкая.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тысяч молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.