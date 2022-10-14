Автор талисмана Фестиваля молодежи 1985 года высоко оценил дизайн ВФМС в Сочи

Михаил Веременко назвал ВФМС-2017 "более открытым и удобным для общения", чем фестиваль 1985 года

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Автор знаменитой "Катюши", талисмана XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), прошедшего в 1985 году в Москве, Михаил Веременко считает, что площадки проведения ВФМС в Сочи очень хорошо оформлены с дизайнерской точки зрения. Свое мнение он высказал ТАСС в кулуарах фестиваля.

Всемирные фестивали молодежи и студентов в Москве в 1957 и 1985 годах. Досье

"Стиль оформления нынешнего фестиваля замечательный. Замечательная организация, причем за столь короткое время все организовано", - сказал он.

Веременко добавил, что фестиваль в Сочи более открытый и удобный для общения, чем фестиваль 1985 года, который прошел в Москве. "Москва - большой город, там все площадки - в разных местах и довольно удалены. Здесь же все находится рядом, можно встретиться после деловых встреч, поговорить после мероприятий.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.