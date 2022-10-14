Председатель Госдумы отметил, что "умение слушать друг друга - это очень важное качество"

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что какие-то идеи и инициативы участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) станут основой для законопроектов, рассматриваемых в парламенте.

"Надеюсь, что по итогам вашей работы мы тоже получим задания в виде идей, инициатив, в будущем, возможно, которые выльются в законопроекты", - сказал спикер в четверг на встрече с участниками ВФМС.

Он рассказал, что на завершившейся в среду Санкт- Петербурге 137-й ассамблее Межпарламентского союза обсуждалась тема молодежи. "Мы говорили о вас, говорили о том, что тот диалог, который у нас [парламентариев] не получается, возможно, как раз это следствие того, что этого диалога не было в молодом возрасте между теми представителями законодательной власти, которые сейчас не могут сесть за стол переговоров", - отметил Володин.

"Умение разговаривать, слушать друг друга - это очень важное качество. Это качество вы приобретаете здесь, в Сочи, на Всемирном фестивале молодежи и студентов, и кем бы вы ни стали, это качество будет с вами, это значит, что у вас многое получится", - заключил председатель Госдумы.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.