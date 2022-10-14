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19 октября, 12:12
Пуск "Прогресса МС-07" отложили из-за сбоя в одном из микрокомпьютеров
© КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОС

Грузовой корабль должен был стартовать 12 октября, но в итоге стартовал на два дня позже

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Сбой в одном из микрокомпьютеров стал причиной переноса пуска грузового корабля "Прогресс МС-07" с 12 на 14 октября, из-за чего он произошел - уточняется. Об этом сообщил ТАСС в четверг исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев в кулуарах XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходит в Сочи.

"Глубинную причину еще надо исследовать, но мы локализовали агрегат. Там не открылся клапан, и мы понимали, что сбой произошел в части системы управления, одном из микрокомпьютеров, его заменили. А почему компьютер не выдал сигнал? Либо это был сбой электроники, либо сбой программы", - сказал Крикалев.

Он уточнил, что также предстоит понять, почему неполадки не были выявлены до пуска и как сделать так, чтобы сбой не повторился в будущем. Сроки окончания проверки специалист не назвал. "До следующего пуска - точно [завершится проверка]", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 12 октября не состоялся запуск грузового корабля "Прогресс МС-07" к Международной космической станции - старт отменила автоматика, причина не уточнялась. Расследованием произошедшего занимается госкомиссия.

Корабль отправился на орбиту 14 октября. Изначально предполагалось, что "Прогресс МС-07" впервые совершит полет к МКС по трехчасовой схеме (два витка по орбите Земли), но в итоге полет выполнялся по двухсуточной схеме.

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