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молодёжи и студентов 14-22 октября
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19 октября, 12:24
Инициатива о проведении молодежного чемпионата ШОС по футболу выдвинута на форуме в Сочи

К участию в чемпионате приглашаются представители не только государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС, но и молодежных футбольных команд других стран

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Инициатива о проведении чемпионата среди молодежных сборных стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по футболу была выдвинута на открытии третьего молодежного форума стран БРИКС и ШОС, который проходит в Сочи в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Соответствующую идею озвучил директор Делового клуба ШОС Денис Тюрин.

"В следующем году Россия станет страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу, но, к сожалению, сборные не всех стран ШОС и БРИКС примут участие в финальном раунде международного первенства. И от имени Делового клуба ШОС мы выдвинули инициативу проведения футбольных игр доброй воли для команд тех стран, которые не вышли в финальную стадию, но которые, конечно же, тоже должны принять участие в этом международном спортивном празднике", - отметил Тюрин.

"Предлагаем провести мероприятие в формате дружеских соревнований между молодежными национальными сборными стран ШОС по футболу", - пояснил он. По словам Тюрина, к участию в чемпионате приглашаются представители не только государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС, но и молодежных футбольных команд других стран.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года Россией, Китаем, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. В июне 2017 года членами объединения стали Индия и Пакистан. В работе ШОС также принимают участие четыре страны-наблюдателя (Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия) и шесть партнеров по диалогу (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).

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