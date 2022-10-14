О фильме "Матильда"

Спикер Госдумы пояснил, что, например, в 90-е годы "наверняка никто бы не стал ставить во главу повестки этот фильм"
СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Активное обсуждение в обществе и средствах массовой информации фильма Алексея Учителя "Матильда" свидетельствует о том, что более тяжелые проблемы в России решены и не так волнуют людей. Такое мнение высказал в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин, общаясь с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи.
Представитель комсомола из России спросил Володина о его отношении к 100-летию Октябрьской революции и посетовал, что в СМИ сейчас обсуждают такие темы, как фильм "Матильда", не уделяя большого внимания юбилею событий 1917 года.
По словам Володина, общество "обсуждает те вопросы, которые считает проблемными".
"Если другие проблемы решены, их не обсуждают. Поэтому, если у нас вопрос, который интересен для всех, это фильм "Матильда", значит, многое у нас изменилось в лучшую сторону. Мы уже не обсуждаем те насущные проблемы, которые, допустим, раньше волновали в 90-е годы людей", - сказал спикер Госдумы.
Он добавил, что в 90-е годы "наверняка никто бы не стал ставить во главу повестки этот фильм".
Фильм "Матильда" посвящен знаменитой балерине императорских театров Матильде Кшесинской (1872-1971). Роль будущего императора Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.
Вокруг картины "Матильда" возник скандал в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Депутат считает, что фильм оскорбляет память царя и чувства верующих, а режиссер называет недопустимыми ее попытки повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу картины.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.
Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.