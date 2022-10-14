XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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19 октября, 12:46
Володин: активная дискуссия о "Матильде" говорит о решении многих более насущных проблем

Спикер Госдумы пояснил, что, например, в 90-е годы "наверняка никто бы не стал ставить во главу повестки этот фильм"

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Активное обсуждение в обществе и средствах массовой информации фильма Алексея Учителя "Матильда" свидетельствует о том, что более тяжелые проблемы в России решены и не так волнуют людей. Такое мнение высказал в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин, общаясь с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи.

Представитель комсомола из России спросил Володина о его отношении к 100-летию Октябрьской революции и посетовал, что в СМИ сейчас обсуждают такие темы, как фильм "Матильда", не уделяя большого внимания юбилею событий 1917 года.

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По словам Володина, общество "обсуждает те вопросы, которые считает проблемными".

"Если другие проблемы решены, их не обсуждают. Поэтому, если у нас вопрос, который интересен для всех, это фильм "Матильда", значит, многое у нас изменилось в лучшую сторону. Мы уже не обсуждаем те насущные проблемы, которые, допустим, раньше волновали в 90-е годы людей", - сказал спикер Госдумы.

Он добавил, что в 90-е годы "наверняка никто бы не стал ставить во главу повестки этот фильм".

О фильме "Матильда"

Фильм "Матильда" посвящен знаменитой балерине императорских театров Матильде Кшесинской (1872-1971). Роль будущего императора Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.

Вокруг картины "Матильда" возник скандал в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Депутат считает, что фильм оскорбляет память царя и чувства верующих, а режиссер называет недопустимыми ее попытки повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу картины.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовСитуация вокруг фильма "Матильда"Учитель, Алексей ЕфимовичПоклонская, Наталья ВладимировнаРоссияВолодин, Вячеслав Викторович
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