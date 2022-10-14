XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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19 октября, 12:48
Володин рассчитывает на принятие своего законопроекта 2003 года о гендерном равенстве

По словам председателя Госдумы, "политика все-таки у нас во многом имеет мужское начало, и поэтому женщине на равных все равно тяжелее"

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что женщинам тяжелее пробиться в политике, и надеется, что его законопроект о гендерном равноправии, внесенный еще в 2003 году, будет рассмотрен нижней палатой и принят.

"Политика все-таки у нас во многом имеет мужское начало, и поэтому женщине на равных все равно тяжелее. Я в 2003 году инициировал законопроект, который 14 лет не рассматривался в Госдуме, и сейчас вот к нему взоры обратили", - сказал Володин в четверг, общаясь с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи.

По словам парламентария, активную работу над законопроектом о гендерном равноправии ведут депутаты от "Единой России" Оксана Пушкина и Ирина Роднина.

"Мы надеемся, что этот законопроект будет частично переработан, и мы его в ближайшее время будем рассматривать", - отметил спикер нижней палаты. При этом он подчеркнул, что речь идет не о создании каких-то преференций женщинам. "Надо создавать условия для участия в политике и самореализации как мужчин, так и женщин", - сказал он.

При этом, напомнил Володин, в России многие ведущие посты занимают женщины. Он привел в пример спикера Совфеда Валентину Матвиенко, главу Счетной палаты Татьяну Голикову, руководителя Центробанка Эльвиру Набиуллину, вице-премьера Ольгу Голодец.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссияВолодин, Вячеслав Викторович
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