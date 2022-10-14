Эксперт: образование будущего трансформируется в игру

Ведущий эксперт образовательных продуктов "Иннопрактики" отметил необходимость создания "такой среды, чтобы ученик захотел воспринимать информацию"

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Образование должно принимать игровые формы, чтобы поддерживать интерес детей к получению новых знаний. Об этом в четверг заявил ведущий эксперт образовательных продуктов и практик "Иннопрактики" Андрей Комиссаров в рамках панельной дискуссии "Игропрактика в образовании" на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"Нужно сделать такую среду, чтобы ученик захотел воспринимать информацию, чтобы он был мотивирован и вовлечен. Таким образом, вместо нынешней передачи знаний нужно создавать среды, в которых происходит самообучение, а среды такие - интерактивные, это либо проектная деятельность, либо сотворчество, либо игровая деятельность. К 2035 году нас ждет эпоха тотальной игры, игра будет абсолютно во всем, в первую очередь, она будет в образовании", - отметил Комиссаров.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.