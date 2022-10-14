XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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19 октября, 13:11
Сенатор Федоров посоветовал молодежи общаться вживую и поделился шуткой про Instagram
© Николай Галкин/ТАСС

Первый вице-спикер Совета Федерации отметил, что "современные технологии, призванные помогать преодолевать расстояния, на самом деле часто разъединяют людей"

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров посоветовал молодежи общаться вживую, а не через интернет, и поделился шуткой про Instagram.

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"Недавно в интернете наткнулся на, по-моему, совершенно замечательный диалог. Она пишет ему: "Очень соскучилась по тебе, хочу тебя увидеть". И ответ: "Я тоже. Заходи ко мне на Instagram, - сказал Федоров, выступая перед участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который проходит в Сочи.

"В этой, казалось бы, шутке, по-моему, высокая доля грустной правды. Все-таки современные технологии, социальные сети и технические новшества, призванные помогать преодолевать расстояния, на самом деле часто разъединяют людей. Вместо того, чтобы встречаться в реальной жизни, пользователи интернета зачастую предпочитают социальные сети", - добавил он.

По словам Федорова, основатель компании Apple Стив Джобс незадолго до своей смерти заявлял, что готов отдать все свои технологии ради встречи с мыслителем Платоном. "Все-таки суперноватор [Джобс] понимал, что идеологии и ценности важнее технологических новинок и технологий", - заключил сенатор.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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