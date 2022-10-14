Володин: 100-летие революции надо использовать для консолидации общества

По мнению спикера Госдумы, говорить о самой дате не очень правильно: лучше делать акцент на том, что было сделано в стране после революции, в советский период

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Столетие Октябрьской революции необходимо использовать для консолидации общества, а не для его разъединения. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"100-летие революции. Безусловно, это событие, которое мы обсуждаем. Обсуждается это событие в Госдуме. Это обсуждение построено в первую очередь на том, что нам нужно сделать все возможное для того, чтобы эта дата, это событие нас еще больше всех консолидировало, а не разъединило", - сказал Володин.

По его мнению, говорить о самой дате не очень правильно: лучше делать акцент на том, что было сделано в стране после революции, в советский период. Политик привел в пример такие события, как полет первого космонавта, победу в Великой Отечественной войне, масштабные национальные проекты.

"Нам нужно идти по пути развития, по пути диалога, демократического выбора. Но при этом нужно делать выводы, почему случается революция, почему люди пошли на баррикады. И отдавать дань тем, кто многое сделал для страны", - сказал Володин.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.