В ходе панельной сессии на ВФМС в Сочи один из участников отметил, что нет никакой ясности, как этот закон реализовывается в стране на данный момент

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Госдума проведет парламентские слушания по реализации закона о передаче реализации госуслуг некоммерческим организациям (НКО), сообщил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС).

В ходе панельной сессии на фестивале один из участников обратился к Володину с вопросом о реализации закона о передаче реализации госуслуг НКО. По его словам, нет никакой ясности в том, как этот закон реализовывается в стране на данный момент.

Володин напомнил, что закон, "в рамках которого есть возможность через обсуждение предоставлять исполнение госуслуг некоммерческим организациям, был принят два года назад". Эта инициатива принята на федеральном уровне, "и дело идет за муниципальными и региональными органами власти, которые должны определять, кто будет исполнителем услуги".

Володин признал, что иногда НКО реализуют государственные и муниципальные услуги более качественно, и стоимость этих услуг снижается. "Нам нужно обсуждать положительные практики, нужно больше показывать положительные примеры реализации госуслг нашими НКО. Действительно, нормативная база есть, но нет того, чтобы активно шла передача некоммерческому сектору реализации этих услуг. Поэтому наша задача в рамках Госдумы провести парламентские слушания по этому вопросу, что мы и сделаем", - заверил Володин.

Он добавил, что Госдума соберет "всех, кто начал участвовать в реализации этих услуг", с которыми обсудит реализацию нормы этого закона. Спикер Госдумы добавил, что вопросы, которые будут затронуты на этих слушаниях, могут подтолкнуть депутатов к тому, "чтобы внести изменения в этот закон".

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал, основные события фестиваля проходят в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.