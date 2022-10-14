Также политик должен обладать профессионализмом и любить свою страну, отметил спикер Госдумы

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что порядочность - это качество, которым должен в первую очередь обладать политик.

"Качества, которыми должен обладать политик, - это в первую очередь порядочность. Второе - это профессионализм, учиться у того, кто в какой-то области и теме лучше тебя, и не бояться это делать (это сказал [президент РФ] Владимир Владимирович Путин). Я бы еще добавил, что необходимо любить свою страну", - сказал он в четверг, отвечая на вопрос участника Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

"Если эти три качества вы будете в себе сочетать, то где бы вы ни были, какую бы работу вы ни делали, считайте, что вы состоялись", - добавил спикер.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.