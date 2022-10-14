Знаменосец сборной Афганистана на Играх-2012 Несар Ахмад Бахави открыл свой клуб тхэквондо, в котором занимаются около 250 юных спортсменов

"Я с огромной радостью отнесся к возможности приехать в Россию на этот молодежный фестиваль, - рассказал Бахави. - Приглашение в Сочи я получил на одном из культурных мероприятий в посольстве России в Кабуле. Я участвовал в двух Олимпиадах, но, перенеся восемь операций, уже не имею такой возможности - врачи категорически запретили мне соревноваться, и я очень скучал по тому времени. Что ж, теперь я могу сказать, что это очень похоже на Олимпиаду, но тут никто не соревнуется за медали, не борется между собой".

СОЧИ, 19 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Афганский тхэквондист, участник двух Олимпиад (в Пекине и Лондоне) Несар Ахмад Бахави сравнил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) с Олимпийскими играми, на которых не нужно бороться за медали. Об этом представитель афганской делегации в Сочи рассказал ТАСС.

В настоящее время Бахави, знаменосец сборной Афганистана на Играх-2012, открыл свой клуб тхэквондо, в котором занимаются около 250 юных спортсменов. Некоторые из них уже стали призерами крупных международных соревнований. Тхэквондо в Афганистане очень популярно, в том числе и стараниями Бахави - именно он принес своей стране первую медаль чемпионатов мира в этом виде спорта.

Спортсмен рассказал, что наибольшее впечатление на него в Сочи произвела церемония открытия фестиваля. "Здесь для нас в Сочи все очень комфортно, встретили отлично, разместили. Но больше всего впечатлила церемония открытия - она была просто грандиозной, круче было только открытие Олимпиады-2014. Выступление президента вашей страны было по- настоящему мощным, особенно его слова об уважении к другим странам", - подчеркнул Бахави.

"Афганистан нуждается в помощи"

Своей миссией на ВФМС Бахави видет задачу донести до мира проблемы своей страны, особенно ее атлетов. "Думаю, мало кто догадывается, что у нас спортсмен получает не более тысячи афгани в месяц (около 850 рублей - прим. ТАСС), ему приходится сталкиваться с проблемами медицинского обеспечения. Сам я готовился к Олимпиийским играм, лечил травмы только благодаря поддержке близких. Я хочу донести миру, что моя страна нуждается в помощи - не той, что оставляет положение дел прежним, а той, что по- настоящему помогает решить проблему", - рассказал он.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.