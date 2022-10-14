Орфанные заболевания представляют собой группу редких болезней, большая часть которых обусловлена генетическими отклонениями и проявляется в детском возрасте

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Вопрос о возможном финансировании лечения орфанных больных (людей с редкими заболеваниями) за счет средств федерального бюджета будет решен в ближайшее время, он стоит в повестке Госдумы. Об этом заявил в четверг председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"Этот вопрос в Госдуме обсуждается. Мы его обсуждаем и с профильным Министерством здравоохранения, и с правительством РФ в целом. Поэтому в ближайшее время мы выйдем на понимание, можем ли мы взять на себя такие полномочия", - сказал Володин, отвечая на вопрос участника фестиваля о возможности лечения орфанных больных за счет федерального бюджета, а также о централизованной закупке лекарств для них. Спикер заверил, что вопрос есть в повестке нижней палаты парламента.

Орфанные заболевания представляют собой группу редких болезней, большая часть которых обусловлена генетическими отклонениями и проявляется в детском возрасте. На данный момент известно около 7 тыс. разновидностей таких болезней. Из федерального бюджета в РФ финансируются лекарства для заболеваний, входящих в федеральную программу "Семь нозологий", еще 24 нозологии - ответственность регионов.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.