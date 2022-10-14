Володин: государства, использующие политику санкций, ждет проигрыш

Председатель Госдумы подчеркнул, что Россия не является сторонницей решения вопросов путем введения ограничений

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что страны, использующие санкционную политику, окажутся в проигрыше, а сами ограничительные меры - это путь в никуда.

"Время пройдет, все эти санкции просто-напросто рухнут, а те страны, которые используют этот метод, проиграют", - сказал глава нижней палаты парламента в четверг на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, отвечая на вопрос представителя Кубы.

"Санкции разъединяют, и санкционная политика не ведет к улучшению отношений. Она, как правило, усугубляет эти отношения, - продолжил спикер. - Поэтому мы не сторонники такого метода диалога".

Тот факт, что Куба, столкнувшись с санкциями, решает многие экономические проблемы, говорит о том, что эта страна "смогла это сделать, несмотря на блокаду и те жесточайшие меры, которые были введены", указал он. "Вива, Куба!" - добавил он, после чего раздались аплодисменты.

Володин напомнил, что санкции введены не только в отношении России, но и против других стран. "Но эта политика носит разрушительный характер, это политика отсутствия диалога. Если говорить о следствиях этой политики, мы с вами видим, что происходит в Ливии, Ираке, Афганистане, Сирии, это все следствие того, что одна страна, не посоветовавшись даже со своим народом, диктует миру рецепты и, более того, вмешивается в дела наших государств, которые представляете вы на фестивале", - констатировал он.

"Эта политика - путь в никуда, нам надо делать все, чтобы вопросы обсуждались за столом переговоров при непосредственном участии ООН - международной структуры, которая была создана именно для этого", - заключил Володин.