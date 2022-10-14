Психолог рассказал об опасности бинарного отношения к миру

Заведующий кафедрой медицинской психологии МГУ одной из проблем общества назвал "культ успеха" и деление на победителей и проигравших

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Стремление к успешности во всех областях приводит к делению людей на "победителей" и "проигравших", что может быть опасно. Об этом рассказал заведующий кафедрой медицинской психологии МГУ Александр Тхостов на мастер-классе "Когда весь мир охватит паника: психическое здоровье и благополучие человека" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Мне кажется, одна из проблем нашего общества - это культ успеха. Успех любой ценой, успех как самое главное в жизни. Я не хочу утверждать, что нужно быть лузером, но бинарное отношение к миру вообще опасно. При делении на виннеров и лузеров вы попадаете в жесткие рамки, если вы примете это за истину, то вам будет тяжело", - сказал он.

Тхостов отметил, что победителями все быть не могут. "Значит, по определению, будут проигравшие. Если вы примете эту игру, у вас очень мало альтернатив будет", - добавил психолог.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.