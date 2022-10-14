О фестивале

XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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19 октября, 15:02
Дирижер Сладковский провел мастер-класс для Мирового молодежного симфонического оркестра

По мнению Александра Сладковского, "особенность фестивального оркестра в том, что он собирается в очень короткие сроки и в состоянии играть любые программы"

СОЧИ, 19 октября. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александр Сладковский поделился секретами мастерства с участниками Мирового молодежного симфонического оркестра, созданного в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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С музыкантами со всех концов света - из Чили, Аргентины, Парагвая, Перу, Коста-Рики, Канады, Италии, Франции, Германии, Венгрии, России, Казахстана, Малайзии, Китая, Японии и других стран - маэстро прорепетировал "Свадьбу Фигаро" Моцарта и "Болеро" Равеля, которые прозвучат в пятницу на концерте коллектива.

"Особенность фестивального оркестра в том, что он собирается в очень короткие сроки и в состоянии играть любые программы. В начале репетиции я больше ощущал некую несыгранность. Но ребята профессиональные и хорошо подготовлены, мы в очень короткое время добивались очень ощутимых результатов во взаимодействии и, что важно, внутреннем "слушании" музыкантов", - рассказал в беседе с ТАСС Сладковский.

Маэстро признался, что, работая с молодежным оркестром, почувствовал "невероятную живость, легкость восприятия и полной творческой отдачи" ребят. "В этом огромная прелесть, что это не устоявшийся, закостенелый коллектив, а оркестр, который собрался, чтобы получить удовольствие и доставить его слушателям", - отметил он.

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Руководитель Мирового молодежного симфонического оркестра, дирижер Айрат Кашаев поблагодарил Сладковского за готовность помочь молодым музыкантам. "Мы очень благодарны, что маэстро Александр Сладковский счел возможным провести творческую встречу с участниками оркестра, несмотря на утренний перелет. А с трех часов у него начнется своя репетиция, с Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан, с которым он выступит на фестивале завтра", - заметил он.

Мировой молодежный симфонический оркестр собран из участников Фестиваля молодежи и студентов и приступил к совместным репетициям лишь пять дней назад. Уже в пятницу музыкантам предстоит сыграть для публики большую программу из произведений Моцарта, Равеля, а также специально написанную для коллектива "Русскую рапсодию" Холопова.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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