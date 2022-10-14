О фестивале

По мнению Александра Сладковского, "особенность фестивального оркестра в том, что он собирается в очень короткие сроки и в состоянии играть любые программы"

С музыкантами со всех концов света - из Чили, Аргентины, Парагвая, Перу, Коста-Рики, Канады, Италии, Франции, Германии, Венгрии, России, Казахстана, Малайзии, Китая, Японии и других стран - маэстро прорепетировал "Свадьбу Фигаро" Моцарта и "Болеро" Равеля, которые прозвучат в пятницу на концерте коллектива.

"Особенность фестивального оркестра в том, что он собирается в очень короткие сроки и в состоянии играть любые программы. В начале репетиции я больше ощущал некую несыгранность. Но ребята профессиональные и хорошо подготовлены, мы в очень короткое время добивались очень ощутимых результатов во взаимодействии и, что важно, внутреннем "слушании" музыкантов", - рассказал в беседе с ТАСС Сладковский.

Маэстро признался, что, работая с молодежным оркестром, почувствовал "невероятную живость, легкость восприятия и полной творческой отдачи" ребят. "В этом огромная прелесть, что это не устоявшийся, закостенелый коллектив, а оркестр, который собрался, чтобы получить удовольствие и доставить его слушателям", - отметил он.