О фестивале

Председатель Евразийского движения РФ Юрий Кофнер подчеркнул, что структура сможет объединить некоммерческие организации Евразийского пространства, Ближнего Востока и Восточной Азии

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Международная сетевая организация "Большая Евразия", которая преследует концепцию создания общего пространства между Европой, Россией и Китаем, начнет создаваться с 2018 года. Об этом сообщил в четверг журналистам на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи председатель Евразийского движения РФ, директор Центра евразийских исследований (Россия, Германия) Юрий Кофнер.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День шестой. Онлайн

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин предложил европейским странам вместе строить большую Европу от Лиссабона до Владивостока, чтобы не превратиться в мелких игроков, от которых в будущем ничего не будет зависеть.

"Объявляем о запуске создания международной сетевой организации "Большая Евразия", - сказал Кофнер.

По его словам, речь идет не о новом движении, а о международной сетевой структуре, которая призвана объединить некоммерческие организации Евразийского пространства, Ближнего Востока и Восточной Азии, экспертное сообщество и политические силы.

"У нас основная миссия - создание большого евразийского партнерства", - сказал он.

Организация будет преследовать три цели: создание общего экономического пространства, обеспечение коллективной безопасности, сотрудничество на основе сохранения культурно-исторической самобытности. В структуре организации предусмотрен руководитель - генеральный директор, а также представители регионов в исполнительном совете и секретарь совета.

"29 мая, в День Евразийской интеграции, объявленный в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), мы планируем провести съезд Евразийского движения РФ и учредительное собрание сетевой организации "Большая Евразия", - уточнил Кофнер. По данным зампредседателя Евразийского движения РФ Матвея Бухарова, "как минимум 60-80 стран поддержат идею" создания организации.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.