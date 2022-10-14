О фестивале

Председатель Евразийского движения РФ Юрий Кофнер подчеркнул, что структура сможет объединить некоммерческие организации Евразийского пространства, Ближнего Востока и Восточной Азии
СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Международная сетевая организация "Большая Евразия", которая преследует концепцию создания общего пространства между Европой, Россией и Китаем, начнет создаваться с 2018 года. Об этом сообщил в четверг журналистам на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи председатель Евразийского движения РФ, директор Центра евразийских исследований (Россия, Германия) Юрий Кофнер.
Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин предложил европейским странам вместе строить большую Европу от Лиссабона до Владивостока, чтобы не превратиться в мелких игроков, от которых в будущем ничего не будет зависеть.
"Объявляем о запуске создания международной сетевой организации "Большая Евразия", - сказал Кофнер.
По его словам, речь идет не о новом движении, а о международной сетевой структуре, которая призвана объединить некоммерческие организации Евразийского пространства, Ближнего Востока и Восточной Азии, экспертное сообщество и политические силы.
"У нас основная миссия - создание большого евразийского партнерства", - сказал он.
Организация будет преследовать три цели: создание общего экономического пространства, обеспечение коллективной безопасности, сотрудничество на основе сохранения культурно-исторической самобытности. В структуре организации предусмотрен руководитель - генеральный директор, а также представители регионов в исполнительном совете и секретарь совета.
"29 мая, в День Евразийской интеграции, объявленный в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), мы планируем провести съезд Евразийского движения РФ и учредительное собрание сетевой организации "Большая Евразия", - уточнил Кофнер. По данным зампредседателя Евразийского движения РФ Матвея Бухарова, "как минимум 60-80 стран поддержат идею" создания организации.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.