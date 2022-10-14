Сайд Камал Садат подчеркнул, что в Афганистане сейчас также начинает развиваться волонтерское движение

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Заместитель министра информации и культуры Афганистана Сайд Камал Садат высоко оценил проходящий в Сочи Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) и призвал начинающих волонтеров в Афганистане перенимать опыт у российских коллег.

"Это очень важный фестиваль. Это не просто несколько километров земли или площадка - это целый мир, здесь собралась молодежь со всех континентов, - сказал замминистра на брифинге в четверг в рамках ВФМС. - Участие в фестивале имеет большое значение для нашей страны".

По его словам, члены делегации "много трудились, приехали с большой надеждой в РФ".

"Они общаются и обмениваются контактами с молодыми людьми из других стран, - отметил он. - Наша делегация после приезда встретилась с другими делегациями и многими министрами по делам молодежи. В Москве у нас была возможность встречи с китайской, иранской, пакистанской делегацией, а также представителями стран Африки".

Садат рассказал, что в Афганистане также начинает развиваться волонтерское движение.

"Я призываю молодых афганцев смотреть на опыт нынешнего фестиваля. Волонтеры поддерживали порядок и встречали гостей, это большой опыт для нашей молодежи", - обратил внимание замминистра.

По его словам, в делегацию вошли ребята, которые представляют политические круги страны, спортсмены, молодые ученые и специалисты, студенты, представители молодежных организаций и движений. Со своей стороны атташе по культуре посольства республики в РФ Шах Султан Акифи сообщил, что в Сочи приехали порядка 50 делегатов.

Присутствующие в зале представители делегации также поблагодарили российскую сторону за прекрасную организацию фестиваля, рассказали, какой радостью было для них попасть на фестиваль, поделились впечатлениями о России. Один из молодых людей, к примеру, был приятно удивлен культурой вождения и отношению водителей к пешеходам.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.