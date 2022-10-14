XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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19 октября, 15:53
Володин заявил о важности создания комфортных зон для жизни при развитии Дальнего Востока

Председатель Госдумы отметил необходимость развития на территории ДФО условий для привлечения инвестиций и самореализации жителей

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает важным при развитии Дальнего Востока уделять внимание созданию комфортных условий для жизни в этом макрорегионе.

"Нам предстоит многое сделать и принять решения, которые позволят нам не только территорию [Дальнего Востока] развивать, но и создать комфортные зоны для жизни", - заявил Володин в четверг, общаясь с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Спикер Госдумы также отметил, что на территории Дальневосточного федерального округа нужно развивать условия для привлечения инвестиций и для самореализации жителей.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссияВолодин, Вячеслав Викторович
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