Олег Новицкий отметил, что из-за стоящих перед космонавтами огромных задач "мечты отодвигаются на дальний план"

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Космонавты на Международной космической станции, принимая в гости иностранных коллег, делятся с ними свежими фруктами, по выходным поют под гитару, а, вспоминая о доме, мечтают о дуновении ветра, рассказали в четверг космонавты Сергей Крикалев, Александр Лазуткин и Олег Новицкий участникам XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Полет очень длительный, ограничен круг людей, с которыми ты общаешься. Хочется успешно закончить свою миссию, оказаться в кругу семьи, в кругу друзей, почувствовать дуновение ветра, сходить в нормальный душ. Но перед тобой стоят огромные задачи, и мечты отодвигаются на дальний план. Но ты знаешь дату спуска, и немного на подсознании чувствуешь дуновение ветра, запах полыни", - сказал вернувшийся из второго полета на МКС в июне Новицкий, отвечая на вопрос участников ВФМС о мечтах космонавтов.

Сергей Крикалев, который установил рекорд Земли по пребыванию в космосе, рассказал, что "это свойственно всем". "Оказавшись далеко от дома, хочется вернуться домой. Оказавшись дома, ты хочешь оказаться где-то еще", - уточнил космонавт.

Начитавшись фантастики

Крикалев рассказал, что начал мечтать о космосе, "начитавшись хорошей фантастики" в юности: казалось, что уже совсем скоро тысячи человек будут летать в космос, сотни - жить на Луне. Во время первого полета он ожидал "чего-то неизведанного" и чувствовал большую ответственность.

"Во время первого страта ощущений много - это завершение этапа. Ты учишься, получаешь образование, ты проходишь подготовку, попадаешь в отряд. <...> Как бы мы хорошо ни учились, я понимал, что есть учебные процессы, а есть реальность, которую я не знаю: вроде летал на самолетах, нырял под воду, но мне рассказывали, например, что есть люди, которых не укачивает на Земле, но укачивает в космосе", - поделился он воспоминаниями.

Заразился мечтой космосе через хорошие книги и Александр Лазуткин. "Они сформировали мое представление о будущем: будем летать в космос, будем строить города на других планетах и на Луне, и я думал, что первый человек уже ступил на Луну, скоро люди полетят на Марс, а я слишком поздно родился. <...> Потом я думал: "Надеюсь, я до этого доживу", - уточнил он.

Во время первого полета, утверждает космонавт, он был неожиданно спокойным.

"Я сижу в корабле и не волнуюсь, полчаса до старта, а я не волнуюсь. У меня была мечта увидеть Землю со стороны. В первые минуты посмотрел, казалось: вот она мечта, и сердце должно заколотиться... А я подумал: "Я так и знал, что она круглая", - добавил он.

Гитара и мандарины

Рабочее время космонавтов на борту МКС жестко регламентировано: за время пребывания на орбите им нужно провести множество экспериментов, а также поддерживать техническое состояние станции.