Начитавшись фантастики

Олег Новицкий отметил, что из-за стоящих перед космонавтами огромных задач "мечты отодвигаются на дальний план"
СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Космонавты на Международной космической станции, принимая в гости иностранных коллег, делятся с ними свежими фруктами, по выходным поют под гитару, а, вспоминая о доме, мечтают о дуновении ветра, рассказали в четверг космонавты Сергей Крикалев, Александр Лазуткин и Олег Новицкий участникам XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
"Полет очень длительный, ограничен круг людей, с которыми ты общаешься. Хочется успешно закончить свою миссию, оказаться в кругу семьи, в кругу друзей, почувствовать дуновение ветра, сходить в нормальный душ. Но перед тобой стоят огромные задачи, и мечты отодвигаются на дальний план. Но ты знаешь дату спуска, и немного на подсознании чувствуешь дуновение ветра, запах полыни", - сказал вернувшийся из второго полета на МКС в июне Новицкий, отвечая на вопрос участников ВФМС о мечтах космонавтов.
Сергей Крикалев, который установил рекорд Земли по пребыванию в космосе, рассказал, что "это свойственно всем". "Оказавшись далеко от дома, хочется вернуться домой. Оказавшись дома, ты хочешь оказаться где-то еще", - уточнил космонавт.
Крикалев рассказал, что начал мечтать о космосе, "начитавшись хорошей фантастики" в юности: казалось, что уже совсем скоро тысячи человек будут летать в космос, сотни - жить на Луне. Во время первого полета он ожидал "чего-то неизведанного" и чувствовал большую ответственность.
"Во время первого страта ощущений много - это завершение этапа. Ты учишься, получаешь образование, ты проходишь подготовку, попадаешь в отряд. <...> Как бы мы хорошо ни учились, я понимал, что есть учебные процессы, а есть реальность, которую я не знаю: вроде летал на самолетах, нырял под воду, но мне рассказывали, например, что есть люди, которых не укачивает на Земле, но укачивает в космосе", - поделился он воспоминаниями.
Заразился мечтой космосе через хорошие книги и Александр Лазуткин. "Они сформировали мое представление о будущем: будем летать в космос, будем строить города на других планетах и на Луне, и я думал, что первый человек уже ступил на Луну, скоро люди полетят на Марс, а я слишком поздно родился. <...> Потом я думал: "Надеюсь, я до этого доживу", - уточнил он.
Во время первого полета, утверждает космонавт, он был неожиданно спокойным.
"Я сижу в корабле и не волнуюсь, полчаса до старта, а я не волнуюсь. У меня была мечта увидеть Землю со стороны. В первые минуты посмотрел, казалось: вот она мечта, и сердце должно заколотиться... А я подумал: "Я так и знал, что она круглая", - добавил он.
Рабочее время космонавтов на борту МКС жестко регламентировано: за время пребывания на орбите им нужно провести множество экспериментов, а также поддерживать техническое состояние станции.
"К пятнице мы готовы к отдыху. Мы собираемся всем экипажем (на МКС два сегмента: российский и американский - прим. ТАСС): пятница был наш день - мы принимали всех на своей стороне станции, в субботу шли в гости. Если приходил "грузовик", то угощали фруктами - очень приятно почувствовать запах свежих апельсинов, лимонов. Стараемся разнообразить досуг: смотрели фильмы, если кто-то играет на гитаре, то слушали", - сообщил Новицкий.
Некоторым космонавтам довелось встречать на орбите Новый год. Новицкий пояснил, что празднование и поздравления начинаются по дальневосточному времени, а заканчиваются по московскому.
Космонавты должны делать ряд фотографий с борта МКС в рамках научной программы. Но, по их словам, нередко хочется сделать и фото на память - в тех случаях, когда в иллюминаторы видно что-то необычное.
"Однажды, когда у нас произошло ЧП, не работала автоматика, мы летели над темной стороной Земли и увидели шикарнейшее полярное сияние над Антарктидой. Это было огромное поле огня, столбы огня поднимались с высоты 100 км до 200-300 км. Мне казалось, что мы пролетаем над ними, и задеваем - и я живот втягивал, чтобы его не коснуться", - рассказал Лазуткин.
Он пояснил, что обычно космонавты видят полярное сияние как узкую полоску на горизонте, а тогда они наблюдали зеленоватые, розоватые, салатовые, синеватые сполохи. "И мне показалось, что я вижу улицы, вижу деревья, деревья немного раскачиваются... Я подумал, что, наверное, так должен был видеться Солярис", - добавил Лазуткин.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.
Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.