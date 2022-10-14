Многие пришли на каток в своих национальных костюмах

Центр фигурного катания олимпийских чемпионов Татьяны Волосожар и Максима Транькова в дни фестиваля стал местом проведения мастер-классов по фигурному катанию и хоккею. Поток участников, желающих встать на коньки, практически не иссякает.

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Ледовая арена в Олимпийском парке Сочи пользуется большим спросом у участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФСМ), особенно у представителей жарких стран, многие из которых впервые в жизни покатались на коньках.

"Да, гостей каждый день у нас очень много, - рассказала Ирина, которая обучает гостей арены. - Точно сказать не могу, но по моим ощущениям, чуть ли не каждый третий приехал к нам из жаркой страны и здесь впервые встал на коньки".

Многие приходят на каток в своих национальных костюмах, как это, к примеру, сделала Ановара из Бангладеш.

"Я даже не представляла, чего ожидать, поскольку раньше никогда не вставала на коньки, - сказала она. - Но получилось очень увлекательно, ведь я никогда не видела льда: даже зимой у нас температура не опускается ниже 15 градусов тепла. Фигурное катание, хоккей… я раньше никогда и не слышала о таких видах спорта. Помню, видела что-то такое по телевизору, но только теперь поняла, что это".

Впервые на коньки в столице Игр 2014 года встал и Адель, приехавший в Россию из Панамы. "Я очень предвкушал этот момент. В раннем возрасте я впервые увидел по телевизору, как люди катаются на коньках, и вот теперь такая возможность появилась у меня. Мечты сбываются", - поделился он своими эмоциями.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.