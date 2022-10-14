Министр информации и культуры исламской республики отметил, что его стране нужны хорошие врачи и инженеры, а не войны

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Заместитель министра информации и культуры Афганистана Сайд Камал Садат призвал международное сообщество содействовать мирному процессу в ИРА. Об этом он заявил на брифинге в четверг в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи.

"Моему народу и нашей молодежи нужен мир, - подчеркнул он. - На мировое сообщество, на молодежные организации мы возлагаем надежду, чтобы они поделились своим опытом, помогли нам, чтобы мы жили в мире и спокойствии".

"Нам не нужны террористы, нам нужны хорошие инженеры и врачи, чтобы они могли помочь нам созидать. Нужно, чтобы все страны помогли мирному процессу в Афганистане", - сказал замминистра.

По его словам, президент Афганистана Ашраф Гани делает очень много для того, "чтобы в стране установились мир и стабильность".

В свою очередь председатель Ассоциации содействия и развития молодежи Афганистана Мохаммад Тамим Ихлас обратил внимание, что "молодые люди, несмотря на ситуацию в стране, продолжают жить и трудиться". "Эта война очень нам мешает, особенно молодежи. Молодые люди здесь (в Сочи) со многими пообщались, и они хотят, чтобы и в Афганистане были такой мир и стабильность, как здесь", - отметил он.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.