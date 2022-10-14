XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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19 октября, 17:17
Сербы заявили, что для посещения мероприятий фестиваля в Сочи не хватает 24 часов в сутки

В состав сербской делегации на ВФМС-2017 вошли около 300 человек

БЕЛГРАД, 19 октября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сербской делегации, принимающей участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи, не хватает времени, чтобы посетить все мероприятия, сообщила ТАСС по телефону одна из создательниц балканской креативной группы и активный организатор ВФМС Антонела Биелич.

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"Сейчас мы находимся на экваторе фестиваля. Медиацентр и другие площадки непрерывно наполнены звуками речи народов со всего мира, яркими красками национальных костюмов, сувенирами с разных концов планеты. Молодежь непрерывно общается, обменивается знаниями, контактами, узнает новое. Создается ощущение, что все мы здесь - огромная семья, которая насчитывает свыше 25 тыс. человек", - рассказала Биелич.

"Ведущие эксперты в своих областях делятся с нами своими знаниями. Однако главной проблемой является то, что не хватает 24 часов, чтобы успеть посетить все мероприятия - от презентаций авиационных достижений до лекций по политологии, новейшим технологиям, джаз-фестиваля, фигурного катания и хоккея. А ведь есть еще выступления Лаврова, Захаровой, Миронова, Володина и многих других", - посетовала она.

Сербская делегация является одной из самых представительных на ВФМС, ее численность составляет около 300 человек. Из них 150 человек отправились в Сочи от Сербского национального комитета, почти столько же прибыли на мероприятие как независимые представители.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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