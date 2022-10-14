Минстрой: проекты регионов по городскому благоустройству могут конкурировать с зарубежными

В качестве примера замглавы Минстроя Андрей Чибис привел проект "Космический" по благоустройству сквера им. академика Уткина в Рязани, разработанный студентами филиала политехнического университета

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Проекты молодых российских архитекторов по программе "Комфортная городская среда" на сегодняшний день уже могут составить конкуренцию зарубежным. Об этом в четверг сообщил журналистам замглавы Министерства строительства и ЖКХ Андрей Чибис на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День шестой. Онлайн

"Те проекты, которые сегодня делает молодежь в Рязани, Тамбове, Саратовской области, конкурентоспособны уже даже с теми проектами, которые делают именитые архитектурные международные бюро", - сказал Чибис.

В качестве примера замминистра привел проект "Космический" по благоустройству в 2018 году в Рязани сквера имени академика Уткина, разработанный студентами третьего курса местного филиала политехнического университета.

"Здесь история с космонавтикой очень интересно отражается. Там есть все, включая Белку и Стрелку. Он ничем не уступает проекту, который разработало известное московское архитектурное бюро", - отметил замминистра.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.