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Участники попробовали кавказскую кухню, покатались на коньках и осмотрели достопримечательности города

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов первый после открытия форума солнечный и по-летнему теплый день провели не только за дискуссиями, но и воспользовались возможность посмотреть город. Многие гости, особенно из южных стран, впервые открыли для себя кавказскую кухню, горнолыжные курорты и снег всего в получасе езды от моря. Оргкомитет фестиваля предложил всем участникам катание на коньках в олимпийских аренах, экскурсии по достопримечательностям Сочи с посещением его знаменитых дендропарков, комплексов экстремальных приключений и Красной Поляны. Горы и море Часть делегаций, выбирая отели, заранее предпочла размещению на берегу моря горнолыжные курорты, другие впервые в жизни увидели снег.

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Гости краснополянского "Горки Города" первым же делом, поднявшись на высоту 2,2 тыс. метров и не жалея своих ярких нарядов, начинают играть в снежки. Несколько дней назад, когда на побережье еще шли дожди, склоны хребта Аибга засыпало 40-сантиметровым снегом. Холодный ветер в Сочи сменили солнце и температура воздуха в 23 градуса тепла. "Я в Сочи в первый раз, и такое ощущение, что в раю. Не представлял себе даже, что такое возможно, только что я был на берегу моря, где лето и тепло, а через полчаса я уже в горах, на снегу", - поделился с ТАСС впечатлениями от посещения "Горки Города" сотрудник МИД Йемена Ахмед Салем. Гость сравнил уровень проведения фестиваля молодежи в Сочи с Олимпиадой. "Россия умеет делать праздники и масштабные фестивали. И мы не сомневаемся, когда в следующем году приедем к вам на чемпионат мира по футболу, будет еще один успех", - сказал он. По словам гендиректора всесезонного курорта "Горки Город" Александра Саурина, делегации участников фестиваля приезжают на курорт ежедневно, еще 300 гостей в дни фестиваля живут в горах. "Иностранных гостей сейчас очень много, для нас это уникальные посетители, многие из них из Африки и юго-восточной Азии. В первую очередь они удивляются холоду, который их встречает на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря, потом спускаются к теплому морю и удивляются еще больше", - рассказал ТАСС руководитель горнолыжного комплекса. Самые высокие в мире качели Студент Бадер Алоджаири из Кувейта и оманская студентка Мазун Саид Али аль-Заджали познакомились на фестивале молодежи в Сочи и теперь почти все свободное время проводят вместе. Развлечение для себя в сочинском парке приключений "Скай парк" также выбрали "двойное" - пролетели на самых высоких в мире качелях над ущельем высотой в 240 метров.

"Я немного испугалась в начале, но затем было просто великолепно, я почувствовала счастье. До этого я и подумать не могла, что-то такое мне предстоит в России", - призналась после полета девушка. "Я был во многих странах мира, но чтобы все было в одном месте: и банджи (эластичный трос для прыжков с высоты), и качели-свинг, и такой гигантский подвесной мост, и горы вокруг - такого я не встречал! После первого прыжка понял, что обязательно вернусь в Россию, в Сочи, чтобы попробовать всe", - сказал представитель делегации Кувейта. Помощь жителей Сочи Найдя время для знакомства с Сочи, иностранная молодежь первым делом приезжает в центр города. Автобусы и маршрутки из Олимпийского парка и обратно весь день заполнены пассажирами с узнаваемыми бейджами фестивальной аккредитации. За места у окна даже идут споры, ведь поездка через Адлер в Сочи превращается в еще одну экскурсию. Участник фестиваля из Казахстана, будущий журналист Дастан Аккожа после прогулки по центру города отметил, что "Сочи - замечательный город". Казахстанская делегация с помощью Аккожа ежедневно готовит небольшие репортажи о молодежном форуме. Рассказывают не только о том, что увидели и услышали на фестивале, но и о гостеприимстве россиян. "Мы в первый же день отстали от основной группы, и какие-то молодые люди за просто так подвезли нас на своей машине к месту встречи, было приятно", - рассказал гость курорта. Борщ, шашлык и "заморская" икра После прогулки гости заходят в местные кафе и рестораны. Молодежь из российских регионов толпится у касс McDonald's, зарубежные участники впервые в жизни пробуют кавказский шашлык, заказывают вместо хлеба хачапури.

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