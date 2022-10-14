Горы и море

Участники попробовали кавказскую кухню, покатались на коньках и осмотрели достопримечательности города
СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов первый после открытия форума солнечный и по-летнему теплый день провели не только за дискуссиями, но и воспользовались возможность посмотреть город. Многие гости, особенно из южных стран, впервые открыли для себя кавказскую кухню, горнолыжные курорты и снег всего в получасе езды от моря.
Оргкомитет фестиваля предложил всем участникам катание на коньках в олимпийских аренах, экскурсии по достопримечательностям Сочи с посещением его знаменитых дендропарков, комплексов экстремальных приключений и Красной Поляны.
Часть делегаций, выбирая отели, заранее предпочла размещению на берегу моря горнолыжные курорты, другие впервые в жизни увидели снег.
Гости краснополянского "Горки Города" первым же делом, поднявшись на высоту 2,2 тыс. метров и не жалея своих ярких нарядов, начинают играть в снежки. Несколько дней назад, когда на побережье еще шли дожди, склоны хребта Аибга засыпало 40-сантиметровым снегом. Холодный ветер в Сочи сменили солнце и температура воздуха в 23 градуса тепла.
"Я в Сочи в первый раз, и такое ощущение, что в раю. Не представлял себе даже, что такое возможно, только что я был на берегу моря, где лето и тепло, а через полчаса я уже в горах, на снегу", - поделился с ТАСС впечатлениями от посещения "Горки Города" сотрудник МИД Йемена Ахмед Салем.
Гость сравнил уровень проведения фестиваля молодежи в Сочи с Олимпиадой.
"Россия умеет делать праздники и масштабные фестивали. И мы не сомневаемся, когда в следующем году приедем к вам на чемпионат мира по футболу, будет еще один успех", - сказал он.
По словам гендиректора всесезонного курорта "Горки Город" Александра Саурина, делегации участников фестиваля приезжают на курорт ежедневно, еще 300 гостей в дни фестиваля живут в горах.
"Иностранных гостей сейчас очень много, для нас это уникальные посетители, многие из них из Африки и юго-восточной Азии. В первую очередь они удивляются холоду, который их встречает на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря, потом спускаются к теплому морю и удивляются еще больше", - рассказал ТАСС руководитель горнолыжного комплекса.
Студент Бадер Алоджаири из Кувейта и оманская студентка Мазун Саид Али аль-Заджали познакомились на фестивале молодежи в Сочи и теперь почти все свободное время проводят вместе. Развлечение для себя в сочинском парке приключений "Скай парк" также выбрали "двойное" - пролетели на самых высоких в мире качелях над ущельем высотой в 240 метров.
"Я немного испугалась в начале, но затем было просто великолепно, я почувствовала счастье. До этого я и подумать не могла, что-то такое мне предстоит в России", - призналась после полета девушка.
"Я был во многих странах мира, но чтобы все было в одном месте: и банджи (эластичный трос для прыжков с высоты), и качели-свинг, и такой гигантский подвесной мост, и горы вокруг - такого я не встречал! После первого прыжка понял, что обязательно вернусь в Россию, в Сочи, чтобы попробовать всe", - сказал представитель делегации Кувейта.
Найдя время для знакомства с Сочи, иностранная молодежь первым делом приезжает в центр города. Автобусы и маршрутки из Олимпийского парка и обратно весь день заполнены пассажирами с узнаваемыми бейджами фестивальной аккредитации. За места у окна даже идут споры, ведь поездка через Адлер в Сочи превращается в еще одну экскурсию.
Участник фестиваля из Казахстана, будущий журналист Дастан Аккожа после прогулки по центру города отметил, что "Сочи - замечательный город". Казахстанская делегация с помощью Аккожа ежедневно готовит небольшие репортажи о молодежном форуме. Рассказывают не только о том, что увидели и услышали на фестивале, но и о гостеприимстве россиян.
"Мы в первый же день отстали от основной группы, и какие-то молодые люди за просто так подвезли нас на своей машине к месту встречи, было приятно", - рассказал гость курорта.
После прогулки гости заходят в местные кафе и рестораны. Молодежь из российских регионов толпится у касс McDonald's, зарубежные участники впервые в жизни пробуют кавказский шашлык, заказывают вместо хлеба хачапури.
"К нам часто заходят китайцы, и, хотя в меню у нас есть блюда из морепродуктов, они обычно заказывают шашлык. Подаем мы иностранным гостям и "заморскую" закуску - икру из баклажанов, рецепт форшмака у нас тоже свой, со специфическим, сочинским вкусом", - рассказал ТАСС администратор ресторана "Шашлык и море" Анатолий Бунич.
В соседнем ресторане, специализирующемся на европейской кухне, ежедневно готовят до 10 литров борща.
"Пицца, паста, хачапури к горячему", - перечислил обычный заказ от участников фестиваля шеф-повар приморского ресторана "Бохо" Рустам Галимов. По его словам, на большой чек от посетителей в дни Всемирного фестиваля молодежи и студентов в этом заведении не рассчитывают, понимают, что "студенты к разносолам не привыкли".
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей из более чем 180 стран - представители общественных организаций, преподаватели, политики.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.