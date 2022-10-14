В числе подписавших меморандум представители из России, Индии, Ирана, Азербайджана и Литвы

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Более 20 стран подпишут меморандум, целью которого является объединить усилия в работе по развитию безуглеродной энергетики и восстановлению экологического баланса на Земле. Первые представители общественных организаций, компаний и чиновничьих структур из России, Индии, Ирана, Азербайджана и Литвы поставили подписи под документом в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

"24 страны изъявили желание подписать. География обширная - это Бахрейн, Саудовская Аравия, Кувейт, Молдавия, Азербайджан, Грузия, Египет, Сирия, Казахстан, Киргизия, Литва", - сообщил журналистам президент Ближневосточного клуба Высшей школы экономики (ВШЭ) Мурад Садыгзаде.

Документ будет подписан в одном экземпляре, а после будет отсканирован и разослан подписантам, которые не смогли принять участие в фестивале, но изъявили желание вместе работать над улучшением экологии в своих странах.

В дальнейшем поставить подписи в меморандуме сможет любая общественная организация, которая разделяет ценности чистой энергетики и готова проводить экологические акции.

"Меморандум открыт для каждого человека, для каждой общественной организации, у нас нет никаких ограничений. Если вы солидарны с нашей идеей о том, что нужно беречь окружающую среду, то вам к нам", - сказал Садыгзаде.

Суть меморандума

Меморандум определяет приоритеты, по которым будут работать организации, подписавшие документ, - экология и чистая энергетика.

"Мы хотим сосредоточить наши усилия на том, чтобы была дешевая, надежная генерация чистой энергии и это было минимальное воздействие на окружающую среду. А также объединить наши усилия с тем, чтобы окружающую среду восстанавливать, делать ее лучше", - сказал общественный посол Всемирного фестиваля молодежи и студентов Евгений Сидоров, отметив, что к работе по улучшению экологии предлагается активно привлекать молодежь.

Подписание меморандума стало финалом международной акции "Эстафета Земли", инициированной ранее ассоциацией молодых атомщиков в рамках года экологии в РФ и Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В акции приняли участие молодые работники предприятий, научных институтов и студенты из более чем 50 стран, которые сажали деревья, очищали парки от мусора, проводили экологические семинары и флешмобы.

Первой страной-участницей стала Россия, затем к ней на добровольной основе стали присоединяться другие страны. В итоге за год было высажено более тысячи деревьев, проведены конференции и экологические семинары, которые повышали уровень экологической образованности населения.

"Год экологии заканчивается уже, но век экологии, я думаю, только впереди. Это только начало. Мы будем проводить открытые семинары, лекции, мы будем обмениваться нашими знаниями, нашим опытом, рассказывать, какие технологии, какие решения есть. Это касается не только непосредственно озеленения, не только очищения окружающей среды, но и вопросов генерации чистой и надежной энергии и всех способов как сделать мир лучше", - резюмировал Сидоров.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей из более чем 180 стран - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.