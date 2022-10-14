О фестивале

Глава комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что сейчас на поддержку проектов выделяются ничтожно малые государственные средства по сравнению с тем, что необходимо
СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал значительно увеличить государственное финансирование российских гуманитарных проектов за рубежом.
"Нам надо охватывать Русский мир, разные страны проектами, которые бы позволяли соотечественникам учить своих детей на родном для них русском языке и оставаться частью Русского мира. А для этого нужны деньги, не только частные, для этого наша страна должна выделять средства на культурные и гуманитарные проекты", - сказал депутат, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.
Он напомнил, что во многих странах Западной Европы и в Китае существуют крупные структуры, которые обеспечивают господдержку различным гуманитарным и культурным проектам, используют для этого значительные финансовые средства. При этом, по словам Слуцкого, в России на эти цели выделяются ничтожно малые государственные средства по сравнению с тем, что необходимо.
"Я и мои коллеги, мы стараемся донести до руководства страны, это получается, [информацию] о необходимости выделения на культурные и гуманитарные программы, программы поддержки Русского мира и соотечественников качественно иные средства", - заключил парламентарий.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.