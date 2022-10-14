XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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19 октября, 17:40
Слуцкий призвал увеличить госфинансирование российских гуманитарных проектов за рубежом

Глава комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что сейчас на поддержку проектов выделяются ничтожно малые государственные средства по сравнению с тем, что необходимо

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал значительно увеличить государственное финансирование российских гуманитарных проектов за рубежом.

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"Нам надо охватывать Русский мир, разные страны проектами, которые бы позволяли соотечественникам учить своих детей на родном для них русском языке и оставаться частью Русского мира. А для этого нужны деньги, не только частные, для этого наша страна должна выделять средства на культурные и гуманитарные проекты", - сказал депутат, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Он напомнил, что во многих странах Западной Европы и в Китае существуют крупные структуры, которые обеспечивают господдержку различным гуманитарным и культурным проектам, используют для этого значительные финансовые средства. При этом, по словам Слуцкого, в России на эти цели выделяются ничтожно малые государственные средства по сравнению с тем, что необходимо.

"Я и мои коллеги, мы стараемся донести до руководства страны, это получается, [информацию] о необходимости выделения на культурные и гуманитарные программы, программы поддержки Русского мира и соотечественников качественно иные средства", - заключил парламентарий.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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