О фестивале

Вместе со своими партнерами по московской спортивной школе "Борец" 23-летний Реваз Верулашвили в столице Игр 2014 года знакомит участников фестиваля с нюансами борьбы сумо

Вместе со своими партнерами по московской спортивной школе "Борец" 23-летний Верулашвили в столице Игр 2014 года знакомит участников фестиваля с нюансами борьбы сумо, и практически всегда - с нюансами своей биографии.

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Спортивная программа подарила Всемирному фестивалю молодежи и студентов 2017 года в Сочи очень необычного участника - российского сумоиста грузино-нигерийского происхождения Реваза Верулашвили. Чемпион Европы в весовой категории до 115 кг благодаря своей незаурядной внешности за несколько дней стал одним из самых популярных гостей фестиваля.

"Да, корни мои в Грузии, но вы, наверное, уже шестой человек только за сегодня, который спрашивает, почему так вышло? - сказал он с улыбкой. - Около 300 лет назад несколько людей из Нигерии переселились на Кавказ, в числе их потомков была и моя бабушка. Она женилась на моем деде и вот так, через поколение, вышел вот такой я".

Верулашвили рассказал, что за несколько дней, что он провел в Сочи, с ним приключилось немало забавных историй. "Когда мы приехали, то те же волонтеры сразу стали говорить мне "hello", и после делали очень удивленные глаза, когда я им отвечал "здравствуйте" и объяснял, что из России, что все отлично. И такие ситуации продолжают повторяться и сейчас. Зато благодаря этому я приобрел много знакомств", - рассказал спортсмен.

"Атмосфера на фестивале впечатляет: много интересных людей, много общения с представителями разных культур, разных стран. Очень приятно находиться здесь с моими друзьями", - добавил он.

Широкую программу спортивных единоборств на ВФМС-2017 представляет Российский союз боевых искусств. На протяжения всего фестиваля будут проходить показательные выступления и мастер-классы по киокусинкай, айкидо, тхэквондо, ушу, кикбоксингу, мас-рестлингу, тайскому боксу, борьбе на поясах, джиу-джитсу, самбо, сумо, всестилевому карате, армейскому рукопашному бою и северному многоборью. В составе спортивных команд выступят победители первенств мира и Европы.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.