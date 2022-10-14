Особенности ценообразования

В четверг в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялся саммит молодых профессионалов в спорте "Наследие крупных спортивных событий"
СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Сочи в результате проведения Олимпийских игр в 2014 году стал одним из лучших направлений в мире для зимних спортивных мероприятий и туризма. Такое мнение высказал исполнительный секретарь Национального олимпийского комитета Непала, генеральный секретарь Национальной ассоциации фехтования Суджан Лал Шреста, принявший участие в международном саммите молодых профессионалов в спорте "Наследие крупных спортивных событий" в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС).
"Сейчас город Сочи знает весь мир, это одно из лучших направлений для зимних спортивных мероприятий и туризма. И Сочи - не единичный пример. Например, чемпионат мира по футболу в ЮАР, Игры содружества наций в Индии подарили странам развитую транспортную инфраструктуру", - рассказал Суджан Лал Шреста.
"Когда-то Пекин считался одним из самых грязных городов, но перед Играми 2008 года правительство приняло решение проститься с 80 тыс. старых автомобилей - это помогло очистить атмосферу перед Олимпиадой, - рассказал член НОК Непала. - Но не всегда право провести Игры дает государству плюсы. Если экономический эффект после Игр в Лондоне 2012 года составил 15 миллиардов долларов, то Монреаль, потратив на Олимпиаду-1970 120 миллионов долларов, еще 30 лет выплачивал долги".
Суджан Лал Шреста также привел в пример один из олимпийских стадионов в Атланте, который из-за нерентабельности впоследствии был снесен, а на его месте была построена парковка для машин.
Один из британских гостей фестиваля поинтересовался об отношении функционеров к резкому повышению цен во время проведения международных форумов.
"Безусловно, эта проблема существует, как и проблема доступности посещения соревнований, и касается это не только Олимпийских игр, - рассказал депутат Госдумы РФ Марат Бариев. - Например, когда в России проходили матчи Кубка конфедераций по футболу, средняя цена билета была около 6 тысяч рублей, то есть около 100 долларов - достаточно серьезная сумма. Футбол - не кино, одним матчем ограничиваться не хочется, но цены на билеты устанавливает ФИФА [Международная федерация футбола]".
"Российский оргкомитет [чемпионата мира - 2018 по футболу] просил снизить цены на билеты, но ФИФА, распоряжающаяся ценовой политикой, сначала не пошла навстречу. Цены были снижены только после того, как во время первой игры были проблемы с заполняемостью стадионов. Результат - аншлаг во время матчей", - рассказал он.
Бариев отметил, что в настоящее время перед Олимпиадой 2018 года в Южной Корее очень выросли цены на проживание. "Олимпийский комитет России традиционно на все Игры приглашает и вывозит своих ветеранов, олимпийских чемпионов. И в этот раз была выбрана одна из самых доступных по цене и условиям гостиница. Если раньше сутки проживания в ней стоили 100 долларов, то теперь цена выросла в пять раз, но в ней нет даже шкафов - только крючки на стенах", - рассказал он.
Бариев отметил, что на плечах организаторов турнира лежит ответственность за ценовую политику. И она должна быть разумной.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.
Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.