Особенности ценообразования

В четверг в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялся саммит молодых профессионалов в спорте "Наследие крупных спортивных событий"

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Сочи в результате проведения Олимпийских игр в 2014 году стал одним из лучших направлений в мире для зимних спортивных мероприятий и туризма. Такое мнение высказал исполнительный секретарь Национального олимпийского комитета Непала, генеральный секретарь Национальной ассоциации фехтования Суджан Лал Шреста, принявший участие в международном саммите молодых профессионалов в спорте "Наследие крупных спортивных событий" в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС). "Сейчас город Сочи знает весь мир, это одно из лучших направлений для зимних спортивных мероприятий и туризма. И Сочи - не единичный пример. Например, чемпионат мира по футболу в ЮАР, Игры содружества наций в Индии подарили странам развитую транспортную инфраструктуру", - рассказал Суджан Лал Шреста. "Когда-то Пекин считался одним из самых грязных городов, но перед Играми 2008 года правительство приняло решение проститься с 80 тыс. старых автомобилей - это помогло очистить атмосферу перед Олимпиадой, - рассказал член НОК Непала. - Но не всегда право провести Игры дает государству плюсы. Если экономический эффект после Игр в Лондоне 2012 года составил 15 миллиардов долларов, то Монреаль, потратив на Олимпиаду-1970 120 миллионов долларов, еще 30 лет выплачивал долги". Суджан Лал Шреста также привел в пример один из олимпийских стадионов в Атланте, который из-за нерентабельности впоследствии был снесен, а на его месте была построена парковка для машин.