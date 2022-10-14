По мнению губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, поддержка сказочного героя скажется на результатах проведения турнира

"Дед Мороз получил приглашение от комитета болельщиков чемпионата мира по футболу - 2018 и планирует присутствовать на всех матчах чемпионата, готовится к поездке. В ближайшее время рассмотрим этот вопрос, организуем оргкомитет для обеспечения участия Деда Мороза в этом чемпионате для поддержки футбольных команд, в том числе и сборной России", - рассказал ТАСС Кувшинников.

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Дед Мороз из Великого Устюга по приглашению болельщиков готовится посетить все матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил ТАСС в четверг в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Он подчеркнул, что "Дед Мороз - это сказочный герой всей страны, поэтому его поддержка скажется на результатах проведения чемпионата".

"Дед Мороз был официальным гостем Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, где он присутствовал на всех соревнованиях, благодаря чему наша сборная и победила", - отметил губернатор.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Волгограде и Саранске.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.