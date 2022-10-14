13 человек на место

Петр Чубик подчеркнул, что "шанс побывать на таком мероприятии выпадает раз в жизни"

Чтобы стать волонтером или участником Всемирного фестиваля молодежи и студентов, нужно было пройти серьезный отбор. Так, в состав делегации Томской области из 660 желающих вошли только 50 человек, из них 32 являются представителями Томского политехнического университета.

Он добавил, что ему удалось пообщаться с волонтерами ТПУ, которые прошли подготовку и теперь работают на фестивале. "И я им по-доброму завидую", - отметил ректор, подчеркнув, что быть на таком событии не только участником, но и организатором - очень здорово.

"Фестиваль молодежи в Сочи - это уникальная площадка для участников: встретиться, познакомиться, пообщаться, обменяться идеями. Молодежь очень общительная, раскованная. Очень интересно наблюдать за смешением культур, которые друг друга обогащают. Шанс побывать на таком мероприятии выпадает раз в жизни", - сказал Чубик.

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Возможность побывать на таком масштабном и уникальном мероприятии, как Всемирный фестиваль молодежи и студентов, предоставляется раз в жизни. Такое мнение в четверг высказал ТАСС ректор Томского политехнического университета (ТПУ) Петр Чубик.

"Рекрутинг был достаточно жесткий, потому что было очень много кандидатов. После проведения отбора, который проходил с июня по май, мы отправили все данные в Москву, и в сентябре после анализа данных нам пришел список достойных приехать на фестиваль", - рассказала ТАСС руководитель делегации волонтеров от ТПУ Наталья Ушакова.

Она уточнила, что такое большое количество студентов Томского политеха среди членов делегации неслучайно. "ТПУ имеет свой волонтерский центр с большим опытом. Изначально мы были созданы как центр подготовки волонтеров к Олимпиаде в Сочи. Поэтому наши ребята получили более высокие баллы, чем их конкуренты", - отметила Ушакова.

Для волонтеров, которые были одобрены, провели специальный тренинг, для чего из Москвы в Томск приезжал сертифицированный тренер. В течение дня он знакомил ребят с теми навыками и компетенциями, которыми они должны обладать, работая на большой площадке. Кроме этого, проверялась стрессоустойчивость, потому что нередко приходится сталкиваться и с трудными ситуациями.

"Не хочется уезжать"

"Как и все другие, я подавала официальную заявку на участие в Фестивале в качестве волонтера. Надо было рассказать о себе, чем занимаешься, принимал ли участие в волонтерстве раньше. Я работаю в волонтерском центре ТПУ с 2014 года, поэтому у меня был какой-то багаж", - рассказала ТАСС студентка Томского политеха Лена Дудик.

Когда девушка узнала, что попала в финальный список, она очень обрадовалась. Сегодня вместе с другими ребятами Лена живет в Олимпийской деревне, каждый день ходит на работу, носит специальную форму. "Здесь около 5 тысяч волонтеров от 18 до 65 лет", - отметила Дудик.

Она добавила, что ей повезло побывать на открытии фестиваля в сочинском Ледовом дворце "Большой".

"Это было очень круто и масштабно. Понравилась хореография, и песни были отличные. У каждого зрителя был браслет, который светился в такт музыке. Мы испытали невероятные эмоции, это совсем не то, что смотреть по телевизору, - поделилась девушка. - Мы понимаем, что уже через три дня ехать домой в холодный Томск, а уезжать совсем не хочется".

"Фишка" фестиваля

"Программа здесь очень насыщенная - мероприятия с утра и до позднего вечера. Каждый день проходят встречи с интересными людьми: это и Тина Канделаки, и Федор Бондарчук, и Ник Вуйчич. В целом атмосфера очень позитивная, это запоминающееся событие для всей молодежи здесь", - считает зампредседателя профсоюзной организации студентов и аспирантов ТПУ Павел Рвалов.