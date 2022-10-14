13 человек на место

Петр Чубик подчеркнул, что "шанс побывать на таком мероприятии выпадает раз в жизни"
СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Возможность побывать на таком масштабном и уникальном мероприятии, как Всемирный фестиваль молодежи и студентов, предоставляется раз в жизни. Такое мнение в четверг высказал ТАСС ректор Томского политехнического университета (ТПУ) Петр Чубик.
"Фестиваль молодежи в Сочи - это уникальная площадка для участников: встретиться, познакомиться, пообщаться, обменяться идеями. Молодежь очень общительная, раскованная. Очень интересно наблюдать за смешением культур, которые друг друга обогащают. Шанс побывать на таком мероприятии выпадает раз в жизни", - сказал Чубик.
Он добавил, что ему удалось пообщаться с волонтерами ТПУ, которые прошли подготовку и теперь работают на фестивале. "И я им по-доброму завидую", - отметил ректор, подчеркнув, что быть на таком событии не только участником, но и организатором - очень здорово.
Чтобы стать волонтером или участником Всемирного фестиваля молодежи и студентов, нужно было пройти серьезный отбор. Так, в состав делегации Томской области из 660 желающих вошли только 50 человек, из них 32 являются представителями Томского политехнического университета.
"Рекрутинг был достаточно жесткий, потому что было очень много кандидатов. После проведения отбора, который проходил с июня по май, мы отправили все данные в Москву, и в сентябре после анализа данных нам пришел список достойных приехать на фестиваль", - рассказала ТАСС руководитель делегации волонтеров от ТПУ Наталья Ушакова.
Она уточнила, что такое большое количество студентов Томского политеха среди членов делегации неслучайно. "ТПУ имеет свой волонтерский центр с большим опытом. Изначально мы были созданы как центр подготовки волонтеров к Олимпиаде в Сочи. Поэтому наши ребята получили более высокие баллы, чем их конкуренты", - отметила Ушакова.
Для волонтеров, которые были одобрены, провели специальный тренинг, для чего из Москвы в Томск приезжал сертифицированный тренер. В течение дня он знакомил ребят с теми навыками и компетенциями, которыми они должны обладать, работая на большой площадке. Кроме этого, проверялась стрессоустойчивость, потому что нередко приходится сталкиваться и с трудными ситуациями.
"Как и все другие, я подавала официальную заявку на участие в Фестивале в качестве волонтера. Надо было рассказать о себе, чем занимаешься, принимал ли участие в волонтерстве раньше. Я работаю в волонтерском центре ТПУ с 2014 года, поэтому у меня был какой-то багаж", - рассказала ТАСС студентка Томского политеха Лена Дудик.
Когда девушка узнала, что попала в финальный список, она очень обрадовалась. Сегодня вместе с другими ребятами Лена живет в Олимпийской деревне, каждый день ходит на работу, носит специальную форму. "Здесь около 5 тысяч волонтеров от 18 до 65 лет", - отметила Дудик.
Она добавила, что ей повезло побывать на открытии фестиваля в сочинском Ледовом дворце "Большой".
"Это было очень круто и масштабно. Понравилась хореография, и песни были отличные. У каждого зрителя был браслет, который светился в такт музыке. Мы испытали невероятные эмоции, это совсем не то, что смотреть по телевизору, - поделилась девушка. - Мы понимаем, что уже через три дня ехать домой в холодный Томск, а уезжать совсем не хочется".
"Программа здесь очень насыщенная - мероприятия с утра и до позднего вечера. Каждый день проходят встречи с интересными людьми: это и Тина Канделаки, и Федор Бондарчук, и Ник Вуйчич. В целом атмосфера очень позитивная, это запоминающееся событие для всей молодежи здесь", - считает зампредседателя профсоюзной организации студентов и аспирантов ТПУ Павел Рвалов.
По словам участника фестиваля, аспиранта ТПУ Игоря Разжилина, на его глазах проходит грандиозное событие. "Всего здесь около 25 тысяч человек, а на открытии был сам президент. Впечатления невероятные", - сказал ТАСС Разжилин.
Собираясь в Сочи, он взял с собой много сувениров с символикой своего вуза. "Я набрал символики ТПУ, чтобы подарить и обменяться с другими ребятами. Главная "фишка" всех слетов, как нам рассказали участники фестиваля 1957 и 1985 годов, - это обмен значками. Я буду их хранить, как память", - поделился Разжилин.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей из более чем 180 стран - представители общественных организаций, преподаватели, политики.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.