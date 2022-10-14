XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
19 октября, 18:33
Автор лучшей истории о дружбе на фестивале в Сочи поедет в страну своего нового друга

Молодые люди в социальных сетях делятся рассказами о том, как познакомились и подружились на фестивале с десятками сверстников

СОЧИ, 19 октября. Организаторы Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи объявили конкурс на лучшую историю дружбы на этом молодежном форуме, сообщается на официальной странице фестиваля в социальной сети "ВКонтакте".

Используя хештег #30000newfriends, молодые люди из разных стран делятся в сети рассказами о том, как познакомились и подружились на фестивале в Сочи с десятками сверстников, встретили единомышленников по проектам. Кто-то уже признается, что нашел свою любовь.

"Мы решили, что автор самого интересного поста отправится в путешествие в страну своего нового друга. А мы ему в этом поможем, дерзайте и участвуйте в нашем конкурсе", - говорится в обращении к участникам фестиваля.

По данным организаторов, в работе фестиваля принимают участие 25 тыс. человек из 180 стран мира. Помогает в проведении фестивальных мероприятий корпус из 5 тыс. волонтеров.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

Фотобанк
Перейти
Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссия
Читать далее
Герман Греф назвал четыре передовые технологии будущего
19 октября, 18:39
Студентка из Москвы на фестивале в Сочи выиграла путевку на Кавказ в рамках проекта УрФУ
19 октября, 18:29
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.