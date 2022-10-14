XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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19 октября, 18:29
Студентка из Москвы на фестивале в Сочи выиграла путевку на Кавказ в рамках проекта УрФУ

В течение недели лучшие студенты вуза проходят тренинги, мастер-классы и катаются на лыжах в горах

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Студентка Московского государственного университета им. Ломоносова Мария Сушенцова выиграла путевку на Кавказ, разыгранную Уральским федеральным университетом (УрФУ) на Всемирном фестивале молодежи и студентов, сообщил ТАСС заместитель первого проректора, председатель союза студентов УрФУ Аслан Кагиев.

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"Студентка Мария Сушенцова выиграла путевку на ежегодный мотивационный проект вуза - "Русско-кавказская волна". На этом ежегодном проекте собираются 350 лучших студентов Уральского федерального университета. В течение недели они проходят тренинги, мастер-классы, катаются [на лыжах] в горах", - сказал он.

По данным вуза, желающие испытать удачу и поучаствовать в розыгрыше, который в итоге собрал 320 человек, подавали заявление, затем организаторы случайным образом выбирали победителя. По словам Сушенцовой, решение принять участие в розыгрыше было спонтанным.

"Я вообще не ожидала, что что-то выиграю, просто стояла с подругами у яркого стенда УрФУ", - отметила она, добавив, что приняла участие в розыгрыше вслед за подругами.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал. Основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет более чем из 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.

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