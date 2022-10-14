Герман Греф назвал четыре передовые технологии будущего

По мнению главы Сбербанка, это компьютерные технологии, искусственный интеллект, блокчейн и робототехника

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Квантовые компьютерные технологии, искусственный интеллект, блокчейн и робототехника станут передовыми технологиями, которые определят будущее страны в ближайшие 5-10 лет. Такое мнение высказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах клуба "Валдай" в Сочи.

"Если говорить о Сбербанке, то это три технологии. Номер один - это искусственный интеллект, который сегодня является уже доминирующей технологией. Второе - это, конечно, технология блокчейн - наше будущее. И третья технология - робототехника. Если говорить о государстве, то я бы, помимо названных трех, поставил во главу угла квантовые технологии - квантовый компьютинг и все, что связано с квантовыми сенсорами, с квантовой криптозащитой", - сказал он.

Сбербанк недавно вступил в Enterprise Ethereum Alliance (ЕЕА) - международную группу по изучению блокчейн- технологий на платформе Ethereum, объединяющую крупнейшие международные компании, такие как CME Group, Credit Swiss, DTCC, ING, JPMorgan, Santander, UBS, Accenture, Deloitte, Intel, Microsoft.

Комментируя вступление в EEA, Греф отметил, что в Сбербанке считают платформу Ethereum одной из самых продвинутых для использования прикладных задач технологии блокчейн. "Эта технология может радикально изменить наш сектор. Блокчейн позволяет обойтись без централизованной платформы. Поэтому это будет иметь очень серьезное воздействие на конфигурацию нашего бизнеса, на технологическую оболочку и на саму бизнес-модель", - пояснил он.

"Мы хотим участвовать в развитии самой технологии, ее различных возможностей и имплементации этих возможностей в России", - резюмировал Греф.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.