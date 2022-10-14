Ольга Кобякова в рамках фестиваля молодежи подчеркнула, что для хорошего самочувствия необходимо высыпаться и грамотно планировать свой день

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Оставаться в хорошем настроении поможет окружение, настроенное оптимистично и обладающее чувством юмора, заявила ректор Сибирского государственного медицинского университета Ольга Кобякова на мастер-классе "Как выспаться при жизни: можно ли спать меньше, а успевать больше?" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Я вам советую окружать себя теми людьми, которые излучают оптимизм, юмор и самоиронию, с которыми весело, смешно и здорово. Потому что, если ваше окружение будет депрессивным, вам будет сложнее оставаться оптимистичным", - сказала она.

Кобякова напомнила, что, чтобы хорошо себя чувствовать и все успевать, нужно высыпаться и грамотно планировать свой день. Так, по ее словам, сон должен быть качественным и в полной темноте, а выспаться наперед не получится. Для того, чтобы сделать все дела и почувствовать наконец удовлетворение, Кобякова рекомендует составлять списки дел.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов.

Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.