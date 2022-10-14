XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
19 октября, 19:29
Ректор медуниверситета посоветовала общаться только с людьми, "излучающими оптимизм"

Ольга Кобякова в рамках фестиваля молодежи подчеркнула, что для хорошего самочувствия необходимо высыпаться и грамотно планировать свой день

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Оставаться в хорошем настроении поможет окружение, настроенное оптимистично и обладающее чувством юмора, заявила ректор Сибирского государственного медицинского университета Ольга Кобякова на мастер-классе "Как выспаться при жизни: можно ли спать меньше, а успевать больше?" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Смотрите также
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День шестой. Онлайн

"Я вам советую окружать себя теми людьми, которые излучают оптимизм, юмор и самоиронию, с которыми весело, смешно и здорово. Потому что, если ваше окружение будет депрессивным, вам будет сложнее оставаться оптимистичным", - сказала она.

Кобякова напомнила, что, чтобы хорошо себя чувствовать и все успевать, нужно высыпаться и грамотно планировать свой день. Так, по ее словам, сон должен быть качественным и в полной темноте, а выспаться наперед не получится. Для того, чтобы сделать все дела и почувствовать наконец удовлетворение, Кобякова рекомендует составлять списки дел.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов.

Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.

Фотобанк
Перейти
Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссия
Читать далее
Участники фестиваля молодежи обсудили, как менять городское пространство
19 октября, 20:17
Первый слет соотечественников может пройти на базе "Балтийского Артека" в 2018 году
19 октября, 19:59
Лалович: олимпийский дух на ВФМС стал важнейшим наследием Игр-2014
19 октября, 19:52
Эксперты на ВФМС рассказали, какими навыками должен обладать специалист будущего
19 октября, 19:47
Проректор УрФУ: наставничество в вузах поможет добиться принципиально новых результатов
19 октября, 19:33
WorldSkills Russia будет продвигать российские компетенции на мировой уровень
19 октября, 19:26
Команда КПРФ обыграла ЛДПР в стритбол на фестивале в Сочи
19 октября, 19:23
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.