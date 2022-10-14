О WorldSkills

Заместитель генерального директора союза Дмитрий Глушко сообщил, что сейчас сформировалась компетенция "Учитель физической культуры"

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Союз "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)" планирует продвигать новые компетенции, которые формируются в системе российских чемпионатов по профессиональному мастерству, на уровень мирового чемпионата WorldSkills. Об этом ТАСС сообщил в четверг заместитель генерального директора союза Дмитрий Глушко в кулуарах XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи.

"В чемпионате WorldSkills Russia сформировалась компетенция "Учитель физической культуры". Мы пытаемся сформировать стандарт подготовки, который будет включать компетенции, которыми должен владеть современный учитель физкультуры, живущий и работающий в условиях тотальной цифровизации. Такой компетенции не было, и в программе чемпионатов мира по профессиональному мастерству ее нет, поэтому направление еще предстоит развивать. Мы также будем вести работу по продвижению наших компетенций на мировом уровне (тех, которые будут формироваться в РФ - прим. ТАСС)", - сказал он.

Глушко пояснил, что использование цифровых технологий позволяет сегодня каждому человеку с учетом его особенностей создать требуемую программу физического развития. "Этому сегодня нужно учить преподавателей физкультуры, тренеров по многим видам спорта", - отметил заместитель генерального директора союза.

Ранее сообщалось, что среди формирующихся компетенций WorldSkills Russia - "Организация спортивных мероприятий".

"Некоторые компетенции только-только зарождаются, и, если хотя бы в пяти регионах их включают в чемпионаты, мы начинаем с этими регионами работу по развитию компетенции, вовлечению ее в чемпионатные программы других регионов", - добавил Глушко.

Он отметил, что WorldSkills уже использовал российский опыт.

"В Абу-Даби на чемпионате мира по профессиональному мастерству на днях подписали соглашение о признании методики проведения итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. Демонстрационный экзамен - это инструмент практической оценки умений и навыков - ноу-хау России, которая перенесла стандарты WorldSkillks с чемпионатного фокуса на систему профессионального образования, на обучение", - пояснил собеседник агентства.

О WorldSkills

Чемпионаты мира по профессиональному мастерству WorldSkills проводятся по 55 профессиям (компетенциям), оценивается выполнение заданий в соответствии со стандартами для каждой компетенции. Они проходят раз в два года в различных странах, в них принимают участие молодые квалифицированных рабочие, студенты университетов и колледжей в возрасте до 22 лет в качестве участников, которые отбираются на региональных профессиональных чемпионатах в 75 странах-членах WorldSkills.

В рамках соревнований участники выполняют задания, максимально приближенные к реальным. К примеру, в компетенции "Специалисты в сфере услуг" они выполняют стрижки, готовят блюда, в компетенции "Производственные и инженерные технологии" - такие задания, как укладка плитки, токарная обработка деталей и т.д.

Оценивает участников специальное жюри, которое смотрит на скорость выполнения заданий и их соответствие стандартам компетенции.

Россия выиграла право на проведение 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, который пройдет в Казани в августе 2019 года. Основные задачи соревнований - привлечь внимание общества к рабочим профессиям, повысить их популярность, создать условия для создания высоких профессиональных стандартов.

Ожидается, что в чемпионате примут участие около 1,5 тыс. конкурсантов и 2 тыс. экспертов из более чем 60 стран мира.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов.

Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.