XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
19 октября, 19:33
Проректор УрФУ: наставничество в вузах поможет добиться принципиально новых результатов

Аслан Кагиев также отметил, что идеальный наставник должен быть ответственным и коммуникабельным

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Синергия между наставником и студентом вуза, которая возникает в рамках совместной деятельности, поможет достигнуть принципиально новых результатов. Об этом в четверг заявил первый проректор Уральского федерального университета (УрФУ) Аслан Кагиев в рамках мастер-класса "Наставники будущего" на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Смотрите также
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День шестой. Онлайн

"Самое главное, что между ними [наставниками и студентами] происходит обмен опытом, возникает синергия, которая позволяет достигать принципиальных новых результатов в совместной деятельности", - считает Кагиев.

Он также описал, каким должен быть идеальный наставник.

"Должна быть повышенная ответственность для того человека, который погружает кого-то в новую сферу деятельности. Второе - коммуникабельность, он должен наладить контакты с учеником. И должна быть страсть к тому, что ты делаешь. Если человек без страсти будет относиться к делу, что-то объяснять, у него ничего не получится", - заключил проректор.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Фотобанк
Перейти
Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссия
Читать далее
Участники фестиваля молодежи обсудили, как менять городское пространство
19 октября, 20:17
Первый слет соотечественников может пройти на базе "Балтийского Артека" в 2018 году
19 октября, 19:59
Лалович: олимпийский дух на ВФМС стал важнейшим наследием Игр-2014
19 октября, 19:52
Эксперты на ВФМС рассказали, какими навыками должен обладать специалист будущего
19 октября, 19:47
Команда КПРФ обыграла ЛДПР в стритбол на фестивале в Сочи
19 октября, 19:23
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.