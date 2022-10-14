По мнению экспертов, специалист должен знать программирование, уметь работать в команде и хотеть учиться
СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Развитие IT-технологий и автоматизация производства в современном мире, которая приводит к сокращению рабочих мест и использованию роботизированной техники, потребуют специалистов, готовых постоянно учиться, адаптироваться и работать в команде. Такое мнение высказали эксперты на мастер-классе "Новые приоритеты бизнеса в цифровую экономику" на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.
Мероприятие было организовано Уральским федеральным университетом и благотворительным фондом "Система". Мастер-класс посетили около 100 участников фестиваля.
Рост технологий влияет на рынок труда и меняет требования к выпускникам - будущим специалистам, рассказала руководитель корпоративного университета МТС Оксана Кухарчук.
"Сейчас у нас три основных направления с точки зрения навыков специалистов будущего: первое - это, конечно, IT-грамотность", - сказала она.
По мнению заместителя генерального директора по работе с персоналом компании КРОК (одна из крупнейших российских IT-компаний) Полины Хабаровой, "знание программирования - это уже гигиенический фактор, то есть если ты не знаешь языков программирования, то будет сложно в будущей цифровой экономике найти свое место".
Она пояснила, что отсутствие этой компетенции у кандидата будет существенно сокращать его возможности трудоустройства.
Вторым требованием к будущим специалистам станет умение работать в команде.
"Последнее мое наблюдение за нобелевскими лауреатами: все меньше лауреатов, которые получают премию одни, то есть один человек придумал, сделал открытие и получил ее. Сегодня - это команды по 10-20 человек. Это связано с тем, что с большой скоростью растет объем знаний. Мы становимся глупее, чем наши родители: вроде, мы знаем больше, но в общем объеме информации - меньше, поэтому будущее там, где мы умеем кооперироваться и работать в команде", - отметила Хабарова.
Это диктует и другую компетенцию - готовность работника к обучению. Данную точку зрения поддержала руководитель по подбору персонала в региональных офисах PwC (одна из крупнейших консультационно-консалтинговых компаний) Елена Кабанова. Согласно данным ежегодного опроса компании среди руководителей крупных фирм мира, в числе базовых требований к сотрудникам - именно умение учиться и креативность.
"Нам придется работать больше, а не меньше, как это ни странно. Нам придется постоянно учиться <…> Цикл знаний быстро устаревает: огромный объем знаний мы пропускаем, еще не прикоснувшись, например, цикл знаний в IT-сфере три-шесть месяцев", - уточнила она.
Около 80% опрошенных компанией руководителей отмечают, что нехватка квалифицированных персонала - "один из существенных бизнес-рисков".
"Это их заботит даже больше, чем экономическая ситуация и технологические риски и прочие изменения", - добавила она. При этом, несмотря на эту потребность и готовность работодателей брать хороших специалистов, количество рабочих мест в ближайшие годы, по разным оценкам, сократится на 20-40% из-за автоматизации производства.
"Вспомните гипермаркет лет пять-семь лет назад - длинные ряды касс и на каждой сидел кассир. Гипермаркет сегодня - один оператор обслуживает, допустим, 30 касс самообслуживания", - отметила Кабанова. Между тем, по ее мнению, вопрос о том, что специалистов полностью заменят работы, не стоит.
"Мы не окажемся без работы только потому, что нас преследует автоматизация <...> И, наверно, сейчас вопрос автоматизации звучит не так: "Заменят ли нас роботы?" - он звучит: "Как соединить преимущества и людей, и роботов?" - пояснила Хабарова.
Происходящие изменения потребует от вузов теснее взаимодействовать с бизнесом и корпоративными университетами, добавила Кухарчук.
"В России действительно много корпоративных университетов. Так сложилось потому, что компании не находили студентов-выпускников с необходимыми квалификациями, поэтому они были вынуждены создавать тренинг-центры, а потом университеты. Сейчас я искренне вижу, что ситуация меняется: меняются вузы, меняются программы [обучения и подготовки], вузы действительно становится более открытыми и адаптируют программы под требования работодателей", - пояснила она.
По ее мнению, корпоративные университеты не заменят высшее образование, которое дает фундаментальные знания и "видение мира на 360 градусов". "Корпоративные университеты станут классными и правильными партнерами для практической отработки навыков и для каких-то узких тем, которые не покрываются университетами (государственными или негосударственными - прим. ТАСС), - отметила Кухарчук.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал. Основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет более чем из 180 стран.
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