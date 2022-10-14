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По мнению экспертов, специалист должен знать программирование, уметь работать в команде и хотеть учиться

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Развитие IT-технологий и автоматизация производства в современном мире, которая приводит к сокращению рабочих мест и использованию роботизированной техники, потребуют специалистов, готовых постоянно учиться, адаптироваться и работать в команде. Такое мнение высказали эксперты на мастер-классе "Новые приоритеты бизнеса в цифровую экономику" на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Мероприятие было организовано Уральским федеральным университетом и благотворительным фондом "Система". Мастер-класс посетили около 100 участников фестиваля. IT-грамотность Рост технологий влияет на рынок труда и меняет требования к выпускникам - будущим специалистам, рассказала руководитель корпоративного университета МТС Оксана Кухарчук.

"Сейчас у нас три основных направления с точки зрения навыков специалистов будущего: первое - это, конечно, IT-грамотность", - сказала она. По мнению заместителя генерального директора по работе с персоналом компании КРОК (одна из крупнейших российских IT-компаний) Полины Хабаровой, "знание программирования - это уже гигиенический фактор, то есть если ты не знаешь языков программирования, то будет сложно в будущей цифровой экономике найти свое место". Она пояснила, что отсутствие этой компетенции у кандидата будет существенно сокращать его возможности трудоустройства. Командный игрок, который учится Вторым требованием к будущим специалистам станет умение работать в команде. "Последнее мое наблюдение за нобелевскими лауреатами: все меньше лауреатов, которые получают премию одни, то есть один человек придумал, сделал открытие и получил ее. Сегодня - это команды по 10-20 человек. Это связано с тем, что с большой скоростью растет объем знаний. Мы становимся глупее, чем наши родители: вроде, мы знаем больше, но в общем объеме информации - меньше, поэтому будущее там, где мы умеем кооперироваться и работать в команде", - отметила Хабарова. Это диктует и другую компетенцию - готовность работника к обучению. Данную точку зрения поддержала руководитель по подбору персонала в региональных офисах PwC (одна из крупнейших консультационно-консалтинговых компаний) Елена Кабанова. Согласно данным ежегодного опроса компании среди руководителей крупных фирм мира, в числе базовых требований к сотрудникам - именно умение учиться и креативность. "Нам придется работать больше, а не меньше, как это ни странно. Нам придется постоянно учиться <…> Цикл знаний быстро устаревает: огромный объем знаний мы пропускаем, еще не прикоснувшись, например, цикл знаний в IT-сфере три-шесть месяцев", - уточнила она. Робот или специалист? Около 80% опрошенных компанией руководителей отмечают, что нехватка квалифицированных персонала - "один из существенных бизнес-рисков".

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