Первый слет соотечественников может пройти на базе "Балтийского Артека" в 2018 году

На форум приедут около 500 человек из разных стран

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Площадка форума "Балтийский Артек" в Калининградской области в 2018 году может принять слет соотечественников, на который планируется пригласить около 500 человек из разных стран, сообщил в четверг ТАСС директор Международного молодежного центра при Росмолодежи Алексей Любцов.

"Последние два года на базе "Балтийского Артека" проходили форумы Российского движения школьников, а в следующем году пройдет слет соотечественников, проживающих за рубежом", - сказал Любцов на площадке Международного молодежного форума "Евразия", проходящего в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Он уточнил, что на форум приедут около 500 человек из разных стран. "В таком формате форум пройдет первый раз <...> Задача очень простая - мы прорабатываем программу с Россотрудничеством, с Министерством иностранных дел, и у нас проходит образовательная программа по тем направлениям, которые мы определим", - добавил собеседник.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума стали более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Форум "Балтийский Артек" проводится на берегу Балтийского моря в Калининградской области с 2010 года.

В качестве гостей на него традиционно приглашаются известные представители органов власти, общественных организаций и СМИ, гражданские активисты, деятели искусства и культуры, бизнесмены и бизнес-тренеры. В 2015 году форум получил федеральный статус. Его участники - молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.