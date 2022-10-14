Лалович: олимпийский дух на ВФМС стал важнейшим наследием Игр-2014

Глава Объединенного мира борьбы обратился к участникам ВФМС с призывом стать приверженцами спорта и здорового образа жизни

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Президент Объединенного мира борьбы (UWW) серб Ненад Лалович признался в беседе с молодежью и представителями российских сборных в различных видах единоборств на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС), что происходящее в Сочи поразило его воображение. По мнению Лаловича олимпийский дух, царящий на ВФМС, является важнейшим наследием Игр-2014.

"Фестиваль это нечто неожиданное для меня, я поражен возможностями, которые подарил молодежи этот фестиваль, обширности тем, которые здесь обсуждаются, количеством видов спорта, представленных здесь, - рассказал Лалович. - Здесь царит олимпийский дух - дух молодости и спорта. Прошло три года после Игр, а атмосфера все та же, и очень важно сохранить его как можно дольше!"

Лалович обратился к участникам ВФМС с призывом стать приверженцами спорта и здорового образа жизни. "Это сделает вас лучше, натренирует ваше тело, ваши чувства и вашу психологию. Мир меняется, будущему нужны более сильные люди, которые могут эффективно действовать в условиях новых вызовов, и спорт в этом деле будет для вас большим помощником", - подчеркнул Лалович.

До сентября 2014 года UWW назывался Международной федерацией объединенных стилей борьбы (FILA). 7 сентября 2014 года на конгрессе FILA в Ташкенте было принято решение о том, что основным названием международной федерации станет англоязычное название United World Wrestling.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.