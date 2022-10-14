XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
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19 октября, 21:18
НСФЛ: РФ создала универсальную модель организации студенческого футбольного чемпионата

В четверг в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялась дискуссия "Развитие студенческого футбола в мире"

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Национальная студенческая футбольная лига (НСФЛ) за шесть лет своего существования сумела разработать универсальную модель студенческого чемпионата, которая может быть использована в других странах. Во время дискуссии "Развитие студенческого футбола в мире", которая прошла на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи, президент НСФЛ Андрей Стукалов рассказал, что намерен заручиться поддержкой Международной федерации футбола (ФИФА) для ее внедрения в других странах.

По его словам, в мире сейчас нет аналогов лиге, которая была создана в России. Формат, который использует НСФЛ, позволяет студентам сочетать обучение с игрой в футбол и при этом проводить полноценный чемпионат с системой туров.

"Мы хотим, чтобы ФИФА нас услышала, подготовленный нами проект надо "клонировать" в другие страны. Все это направлено на то, чтобы сделать этот проект коммерчески обоснованным и самоокупаемым", - подчеркнул Стукалов.

Глава организации отметил, что сейчас НСФЛ проводит чемпионаты в двух дивизионах, в планах организации - создать третий, чтобы полностью скопировать систему, которая существует в профессиональном футболе. При этом, по его словам, 5-6 ведущих команд студенческого чемпионата могли бы составить серьезную конкуренцию командам из первенства России среди команд второго дивизиона.

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Три главных вопроса

Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов обратил внимание на то, что развитию студенческого футбола в стране сейчас препятствуют три главные проблемы.

"Это отсутствие качественных полей, недостаток специалистов в вузах, которые могли бы обеспечить должный уровень подготовки, совершенствование спортивного мастерства. Плюс ректору надо найти деньги на то, чтобы отправить 20 человек на соревнования. Это три фактора, которые сдерживают развитие футбола", - отметил он.

Участвовавший в дискуссии директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин пообещал, что его организация будет всячески содействовать развитию студенческого спорта. "Мы являемся партнерами, у нас есть интересный проект в одном из городов", - рассказал он.

Разработанный НСФЛ универсальный формат студенческого чемпионата будет представлен в пятницу генеральному секретарю ФИФА Фатме Самуре, которая посетит ВФМС.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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