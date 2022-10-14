Три главных вопроса

В четверг в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялась дискуссия "Развитие студенческого футбола в мире"

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Национальная студенческая футбольная лига (НСФЛ) за шесть лет своего существования сумела разработать универсальную модель студенческого чемпионата, которая может быть использована в других странах. Во время дискуссии "Развитие студенческого футбола в мире", которая прошла на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи, президент НСФЛ Андрей Стукалов рассказал, что намерен заручиться поддержкой Международной федерации футбола (ФИФА) для ее внедрения в других странах.

По его словам, в мире сейчас нет аналогов лиге, которая была создана в России. Формат, который использует НСФЛ, позволяет студентам сочетать обучение с игрой в футбол и при этом проводить полноценный чемпионат с системой туров.

"Мы хотим, чтобы ФИФА нас услышала, подготовленный нами проект надо "клонировать" в другие страны. Все это направлено на то, чтобы сделать этот проект коммерчески обоснованным и самоокупаемым", - подчеркнул Стукалов.

Глава организации отметил, что сейчас НСФЛ проводит чемпионаты в двух дивизионах, в планах организации - создать третий, чтобы полностью скопировать систему, которая существует в профессиональном футболе. При этом, по его словам, 5-6 ведущих команд студенческого чемпионата могли бы составить серьезную конкуренцию командам из первенства России среди команд второго дивизиона.