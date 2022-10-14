Три главных вопроса

В четверг в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялась дискуссия "Развитие студенческого футбола в мире"
СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Национальная студенческая футбольная лига (НСФЛ) за шесть лет своего существования сумела разработать универсальную модель студенческого чемпионата, которая может быть использована в других странах. Во время дискуссии "Развитие студенческого футбола в мире", которая прошла на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи, президент НСФЛ Андрей Стукалов рассказал, что намерен заручиться поддержкой Международной федерации футбола (ФИФА) для ее внедрения в других странах.
По его словам, в мире сейчас нет аналогов лиге, которая была создана в России. Формат, который использует НСФЛ, позволяет студентам сочетать обучение с игрой в футбол и при этом проводить полноценный чемпионат с системой туров.
"Мы хотим, чтобы ФИФА нас услышала, подготовленный нами проект надо "клонировать" в другие страны. Все это направлено на то, чтобы сделать этот проект коммерчески обоснованным и самоокупаемым", - подчеркнул Стукалов.
Глава организации отметил, что сейчас НСФЛ проводит чемпионаты в двух дивизионах, в планах организации - создать третий, чтобы полностью скопировать систему, которая существует в профессиональном футболе. При этом, по его словам, 5-6 ведущих команд студенческого чемпионата могли бы составить серьезную конкуренцию командам из первенства России среди команд второго дивизиона.
Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов обратил внимание на то, что развитию студенческого футбола в стране сейчас препятствуют три главные проблемы.
"Это отсутствие качественных полей, недостаток специалистов в вузах, которые могли бы обеспечить должный уровень подготовки, совершенствование спортивного мастерства. Плюс ректору надо найти деньги на то, чтобы отправить 20 человек на соревнования. Это три фактора, которые сдерживают развитие футбола", - отметил он.
Участвовавший в дискуссии директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин пообещал, что его организация будет всячески содействовать развитию студенческого спорта. "Мы являемся партнерами, у нас есть интересный проект в одном из городов", - рассказал он.
Разработанный НСФЛ универсальный формат студенческого чемпионата будет представлен в пятницу генеральному секретарю ФИФА Фатме Самуре, которая посетит ВФМС.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.