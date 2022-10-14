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Блогеры рассказали, как создать свой медиа-продукт и наращивать подписчиков

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Авторы популярных в социальных сетях пабликов и телеграмм-каналов встретились с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов и рассказали секреты своего успеха, а также дали совет, как создать свой медиа-продукт и наращивать подписчиков. Теме новых медиа в четверг были посвящены две пленарные дискуссии. На первой из них под названием "Борьба за внимание: как привлечь аудиторию" модератором выступила известная телеведущая Яна Чурикова. Она презентовала успешные кейсы в сфере новых медиа, в частности популярный аккаунт "миллионера из Химок" Бориса Борка в Instagram. Несмотря на то, что проект просуществовал недолго, за несколько месяцев аккаунт собрал почти 30 тыс. подписчиков. Бедный миллионер и дорогая "Бывшая" "Зовут его (вымышленного миллионера Бориса Борка) Борис, а Борк - это неправда, - рассказал автор проекта, маркетолог агентства "Нектарин" Роман Зарипов. - Нашли его очень просто через поиск "ВКонтакте", благодаря нашей отечественной социальной сети, где есть возможность выбирать по городу, по семейному положению, по возрасту и так далее".

По словам Зарипова, он искал обычного пенсионера до 70 лет и неженатого для избежания провокаций. "Борис оказался в душе немножко хулиганом. Несмотря на то, что ему 63 года, он выслушал нашу идею и согласился на участие", - отметил Зарипов. От идеи проекта до его запуска прошло не более шести часов, продолжил он. Борису купили модную одежду в недорогих магазинах и начали создавать вымышленные сюжеты из жизни миллионера. "После того, как мы раскрыли историю, мы получили вторую войну хайпа, после того, как все очень удивились этому, все решили о нем написать", - рассказал автора проекта. После раскрытия, по словам Зарипова, популярность Бориса Борка распространилась даже за пределами России вплоть до Южной Америки. Еще один участник дискуссии, создатель популярного телеграм-канала "Бывшая" Артур Чапарян рассказал участникам, как создал проект и как за счет него обогатился. "Я просто сделал посмеяться, и пришло много людей. Я до сих пор не знаю, каким образом. Не будет информативности в моих словах. Кто-то репостил, и в итоге 75 тыс. подписчиков", - отметил Чапарян. Месяц назад Чапарян продал свой канал за 1,2 млн. "Его перепродали за 5,5 млн. Я очень хотел так сделать еще раз, потому что это были самые легкие деньги в моей жизни", - рассказал он. Но второй раз, по его словам, так "выстрелить" не получилось. Трансформация новостей Вторая сессия представляла собой мастер-классы для начинающих журналистов от известных медиа-менеджеров - руководителя паблика Mash Никиты Могутина и блогера, автора телеграм-канала "Красный Сиона" Павла Пряникова. "Не бойтесь использовать сленг и не бойтесь говорить просто. Как думаете, так и пишите", - посоветовал слушателям Могутин.

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