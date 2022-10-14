Бедный миллионер и дорогая "Бывшая"

Блогеры рассказали, как создать свой медиа-продукт и наращивать подписчиков
СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Авторы популярных в социальных сетях пабликов и телеграмм-каналов встретились с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов и рассказали секреты своего успеха, а также дали совет, как создать свой медиа-продукт и наращивать подписчиков.
Теме новых медиа в четверг были посвящены две пленарные дискуссии. На первой из них под названием "Борьба за внимание: как привлечь аудиторию" модератором выступила известная телеведущая Яна Чурикова. Она презентовала успешные кейсы в сфере новых медиа, в частности популярный аккаунт "миллионера из Химок" Бориса Борка в Instagram. Несмотря на то, что проект просуществовал недолго, за несколько месяцев аккаунт собрал почти 30 тыс. подписчиков.
"Зовут его (вымышленного миллионера Бориса Борка) Борис, а Борк - это неправда, - рассказал автор проекта, маркетолог агентства "Нектарин" Роман Зарипов. - Нашли его очень просто через поиск "ВКонтакте", благодаря нашей отечественной социальной сети, где есть возможность выбирать по городу, по семейному положению, по возрасту и так далее".
По словам Зарипова, он искал обычного пенсионера до 70 лет и неженатого для избежания провокаций.
"Борис оказался в душе немножко хулиганом. Несмотря на то, что ему 63 года, он выслушал нашу идею и согласился на участие", - отметил Зарипов.
От идеи проекта до его запуска прошло не более шести часов, продолжил он. Борису купили модную одежду в недорогих магазинах и начали создавать вымышленные сюжеты из жизни миллионера.
"После того, как мы раскрыли историю, мы получили вторую войну хайпа, после того, как все очень удивились этому, все решили о нем написать", - рассказал автора проекта.
После раскрытия, по словам Зарипова, популярность Бориса Борка распространилась даже за пределами России вплоть до Южной Америки. Еще один участник дискуссии, создатель популярного телеграм-канала "Бывшая" Артур Чапарян рассказал участникам, как создал проект и как за счет него обогатился.
"Я просто сделал посмеяться, и пришло много людей. Я до сих пор не знаю, каким образом. Не будет информативности в моих словах. Кто-то репостил, и в итоге 75 тыс. подписчиков", - отметил Чапарян.
Месяц назад Чапарян продал свой канал за 1,2 млн. "Его перепродали за 5,5 млн. Я очень хотел так сделать еще раз, потому что это были самые легкие деньги в моей жизни", - рассказал он. Но второй раз, по его словам, так "выстрелить" не получилось.
Вторая сессия представляла собой мастер-классы для начинающих журналистов от известных медиа-менеджеров - руководителя паблика Mash Никиты Могутина и блогера, автора телеграм-канала "Красный Сиона" Павла Пряникова.
"Не бойтесь использовать сленг и не бойтесь говорить просто. Как думаете, так и пишите", - посоветовал слушателям Могутин.
Также он посоветовал, что для запуска первого телеграм-канала необходимо опубликовать без подписчиков хотя бы 10-15 постов, чтобы у людей не возникла мысль, что это фейковый ресурс.
"Самый главный совет - вы должны производить постоянно хороший контент. Через какое-то время вас заметят админы крупных каналов", - отметил руководитель Mash. А эксклюзивность и качество контента паблика Mash, по его словам, зависит от профессиональной команды журналистов, которая там работает.
Блогер Павел Пряников заметил, что трансформация журналистики и переход ее из газет в интернет неизбежна. Это, в свою очередь, приводит к сокращению объема текстов, который может воспринять читатель. Он посоветовал слушателям не писать в свои телеграм-каналы "простыней".
"Вы можете написать два-три абзаца, а еще лучше один абзац, и получить больше читателей, чем читатели" Коммерсанта" прочитают эту заметку. Действительно, телеграм- каналы намного популярнее некоторых средств массовой информации", - отметил Пряников.
Он сообщил, что рейтинг читателей в месяц на популярных телеграм-каналах достигает 2 млн человек, что сравнимо с показателями сайтов успешных СМИ. "Идеальный случай, когда у вас есть команда, когда вы не один в телеграме. Это позволяет и разгрузить контентную часть и лучше планировать посты", - посоветовал популярный блогер.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей из более чем 180 стран - представители общественных организаций, преподаватели, политики.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.