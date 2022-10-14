Заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова привела в качестве примера специальную платформу "ВКонтакте" для создания лонгридов

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Запуск социальными сетями новых инструментов для редактирования и публикации контента в перспективе станет одним из определяющих факторов для посещаемости и успешности СМИ в интернете. Такое мнение высказала заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

В качестве примера она привела недавно анонсированную социальной сетью "ВКонтакте" специальную платформу для создания больших текстов (лонгридов) с возможностью форматирования текста и использования мультимедийных вложений.

"ВКонтакте" недавно анонсировал поддержку собственного редактора, в котором можно будет для любого пользователя, для любого СМИ, делать большие красивые материалы - то, что называется лонгридами. Почему это важно? Потому что именно такой контент будет более высоко ранжироваться в ленте. Это значит, что более высоко показывается тот контент СМИ, которые готовы работать с этой историей, а другие СМИ получат меньше трафика, заработают меньше", - сказала Пенчилова.

"Социальные сети ставят СМИ перед выбором. Чем закончится эта битва - пока непонятно", - отметила она.

Как ранее сообщалось, запуск новой платформы "ВКонтакте" планируется до конца года. Созданные с ее помощью статьи будут корректно отображаться на всех устройствах.

Помимо этого, "ВКонтакте" сообщала о планах поддержать инициативу Accelerated Mobile Pages. Этот набор стандартов обеспечивает быструю загрузку статей на мобильных устройствах и популярен среди онлайн-изданий во всем мире.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей из более чем 180 стран - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.