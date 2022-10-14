Обладателем главного приза стал режиссер из Казахстана Эмир Байгазин с фильмом "Раненый ангел"

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Лауреаты первой международной кинопремии TransformNation Film Awards были объявлены в четверг на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. Обладателя главного приза определили зрители, им стал казахстанский режиссер Эмир Байгазин с фильмом "Раненый ангел" о жизни подростков.

"Главный приз TransformNation Film Awards получает "Раненый ангел", Казахстан, Германия, Франция, режиссер Эмир Байгазин", - объявил председатель оргкомитета премии, креативный продюсер ВФМС-2017 Илья Бачурин.

Экспертный совет во главе с режиссером Федором Бондарчуком также отметил Байгазина в номинации "За внимание к проблемам и мечтам молодого поколения".

Приз "За отражение культурного разнообразия современного мира и уважение к населяющим его народам" совет присудил картине "Зеленый белый зеленый" нигерийского режиссера Абба Макама. "Зоологию" россиянина Ивана Твердовского наградили "За безграничное внимание к людям, преодолевающим границы". В номинации "За прямой разговор о вызовах современности" лучшей стала лента китайского мастера Пенг Фей Сонг "Вкус риса". "За укрепление общечеловеческих ценностей и пропаганду лучших человеческих качеств" жюри отметило фильм "Ньютон" Амита Масуркара из Индии.

Номинанты

В списке номинантов TransformNation Film Awards были представлены 22 фильма, режиссерам которых на момент завершения работы над картиной было до 35 лет. Ленты были показаны в рамках Международного молодежного кинофорума на Фестивале молодежи и студентов.

Фильмы-номинанты отбирала специальная комиссия, в которую вошли отборщик программы "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля Игорь Гуськов, кинообозреватель журнала "Сеанс" Василий Корецкий, куратор программ Московского Международного кинофестиваля Андрей Щиголев.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.