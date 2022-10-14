XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
19 октября, 23:10
Эксперты: студенческим стартапам в РФ не хватает фокусировки на конкретном рынке

Второй причиной провалов стартапов эксперты назвали иллюзию отсутствия конкурентов

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Отсутствие фокусировки на конкретном рынке и его незнание мешают студенческим стартапам в РФ развиваться и масштабироваться, так как инициаторы проектов не проводят оценку востребованности продукции и ошибочно предполагают, что их проект абсолютно уникален и не имеет конкурентов. Такое мнение высказали эксперты на мастер-классе "Фатальные ошибки стартапов" на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Смотрите также
Авторы популярных пабликов поделились секретами успеха с участниками ВФМС

Мероприятие было организовано Уральским федеральным университетом (УрФУ) и Благотворительным фондом "Система".

"Мы много работаем со студенческими стартапами и посмотрели, какие внутренние причины приводят к их провалу. В первую очередь это недостаток фокуса: мы пытаемся сделать продукт, который будет лучше всех, пытаемся вместить в него много функционала, увлекаемся этим, забываем и о потребителе", - сообщила директор департамента экосистемных проектов Фонда развития Интернет - Инициатив Маргарита Зобнина.

Вторая причина закрытия таких проектов - иллюзия отсутствия конкурентов.

"Каждый второй стартап (который обращается в фонд) говорит о том, что его целевая аудитория все и конкурентов у них нет. Мы видим, что 40-42% стартапов умирают из-за того, что продукт никому не нужен, а около 17% из-за того, что конкуренты объявились. Стартапы очень часто думают, что если у них нет абсолютного аналога, то и конкурентов нет, на самом деле всегда есть товарозаменители", - пояснила Зобнина.

Команда компетенций

По ее словам, если стартап два месяца не показывает большого продвижения и прогресса, он в течение полугода умирает. Для успешного его развития помимо оценки рыночной потребности необходима команда.

Смотрите также
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День шестой. Онлайн

Как рассказал ТАСС заместитель первого проректора, председатель союза студентов УрФУ Аслан Кагиев, как показывает работающий при вузе "Студенческий акселератор", отсутствие команды - одна из основных проблем.

"У них [студентов] есть хорошая идея, но ни опыта, ни команды не существует, поэтому 90% всех стартапов не достигает своих целей изначальной. Плюс, они не попадают со своей идеей в рынок, поэтому задача акселератора - дать обратную связь этим ребятам: в каких сферах востребовано, какая команда необходима. Инициаторы проектов приходят не командой, а со своей идеей, а там уже объединяются, что позволяют видеть с разных сторон эту идею, доработать, презентовать и получить поддержку вуза", - отметил Кагиев.

Инвестиции в масштабирование

По мнению сооснователя, исполнительного директора VisionLabs (компания-мировой лидер в области распознания лиц) Алексея Нехаева, деньги стартап должен привлекать только на развитие и масштабирование. "Никаких покрытий кассовых разрывов, никаких "надо купить новую квартиру либо машину". Никаких денег от внешних инвесторов на другие цели кроме масштабирования ", - сказал он.

Нехаев отметил, что в России существует достаточно институтов поддержки проектов на разных этапах. При этом, добавил он, для привлечения крупного инвестора инициатором реализующихся стартапов изначально важно вести "прозрачный бизнес".

"На моей практике я вижу насколько важно вести прозрачную бухгалтерию, платить налоги и зарплату, важно заключать договоры в правильной форме. Когда придет крупный инвестор, он будет делать анализ всех финансовых операций", - уточнил Нехаев.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.

Фотобанк
Перейти
Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссия
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.