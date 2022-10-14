Второй причиной провалов стартапов эксперты назвали иллюзию отсутствия конкурентов

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Отсутствие фокусировки на конкретном рынке и его незнание мешают студенческим стартапам в РФ развиваться и масштабироваться, так как инициаторы проектов не проводят оценку востребованности продукции и ошибочно предполагают, что их проект абсолютно уникален и не имеет конкурентов. Такое мнение высказали эксперты на мастер-классе "Фатальные ошибки стартапов" на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

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Мероприятие было организовано Уральским федеральным университетом (УрФУ) и Благотворительным фондом "Система". "Мы много работаем со студенческими стартапами и посмотрели, какие внутренние причины приводят к их провалу. В первую очередь это недостаток фокуса: мы пытаемся сделать продукт, который будет лучше всех, пытаемся вместить в него много функционала, увлекаемся этим, забываем и о потребителе", - сообщила директор департамента экосистемных проектов Фонда развития Интернет - Инициатив Маргарита Зобнина. Вторая причина закрытия таких проектов - иллюзия отсутствия конкурентов. "Каждый второй стартап (который обращается в фонд) говорит о том, что его целевая аудитория все и конкурентов у них нет. Мы видим, что 40-42% стартапов умирают из-за того, что продукт никому не нужен, а около 17% из-за того, что конкуренты объявились. Стартапы очень часто думают, что если у них нет абсолютного аналога, то и конкурентов нет, на самом деле всегда есть товарозаменители", - пояснила Зобнина. Команда компетенций По ее словам, если стартап два месяца не показывает большого продвижения и прогресса, он в течение полугода умирает. Для успешного его развития помимо оценки рыночной потребности необходима команда.