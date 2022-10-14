Команда компетенций

Второй причиной провалов стартапов эксперты назвали иллюзию отсутствия конкурентов
СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Отсутствие фокусировки на конкретном рынке и его незнание мешают студенческим стартапам в РФ развиваться и масштабироваться, так как инициаторы проектов не проводят оценку востребованности продукции и ошибочно предполагают, что их проект абсолютно уникален и не имеет конкурентов. Такое мнение высказали эксперты на мастер-классе "Фатальные ошибки стартапов" на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.
Мероприятие было организовано Уральским федеральным университетом (УрФУ) и Благотворительным фондом "Система".
"Мы много работаем со студенческими стартапами и посмотрели, какие внутренние причины приводят к их провалу. В первую очередь это недостаток фокуса: мы пытаемся сделать продукт, который будет лучше всех, пытаемся вместить в него много функционала, увлекаемся этим, забываем и о потребителе", - сообщила директор департамента экосистемных проектов Фонда развития Интернет - Инициатив Маргарита Зобнина.
Вторая причина закрытия таких проектов - иллюзия отсутствия конкурентов.
"Каждый второй стартап (который обращается в фонд) говорит о том, что его целевая аудитория все и конкурентов у них нет. Мы видим, что 40-42% стартапов умирают из-за того, что продукт никому не нужен, а около 17% из-за того, что конкуренты объявились. Стартапы очень часто думают, что если у них нет абсолютного аналога, то и конкурентов нет, на самом деле всегда есть товарозаменители", - пояснила Зобнина.
По ее словам, если стартап два месяца не показывает большого продвижения и прогресса, он в течение полугода умирает. Для успешного его развития помимо оценки рыночной потребности необходима команда.
Как рассказал ТАСС заместитель первого проректора, председатель союза студентов УрФУ Аслан Кагиев, как показывает работающий при вузе "Студенческий акселератор", отсутствие команды - одна из основных проблем.
"У них [студентов] есть хорошая идея, но ни опыта, ни команды не существует, поэтому 90% всех стартапов не достигает своих целей изначальной. Плюс, они не попадают со своей идеей в рынок, поэтому задача акселератора - дать обратную связь этим ребятам: в каких сферах востребовано, какая команда необходима. Инициаторы проектов приходят не командой, а со своей идеей, а там уже объединяются, что позволяют видеть с разных сторон эту идею, доработать, презентовать и получить поддержку вуза", - отметил Кагиев.
По мнению сооснователя, исполнительного директора VisionLabs (компания-мировой лидер в области распознания лиц) Алексея Нехаева, деньги стартап должен привлекать только на развитие и масштабирование. "Никаких покрытий кассовых разрывов, никаких "надо купить новую квартиру либо машину". Никаких денег от внешних инвесторов на другие цели кроме масштабирования ", - сказал он.
Нехаев отметил, что в России существует достаточно институтов поддержки проектов на разных этапах. При этом, добавил он, для привлечения крупного инвестора инициатором реализующихся стартапов изначально важно вести "прозрачный бизнес".
"На моей практике я вижу насколько важно вести прозрачную бухгалтерию, платить налоги и зарплату, важно заключать договоры в правильной форме. Когда придет крупный инвестор, он будет делать анализ всех финансовых операций", - уточнил Нехаев.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.