Идеи для законопроектов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что некоторые идеи и инициативы участников ВФМС станут основой для законопроектов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что некоторые идеи и инициативы участников ВФМС станут основой для законопроектов. "Надеюсь, что по итогам вашей работы мы тоже получим задания в виде идей, инициатив, в будущем, возможно, которые выльются в законопроекты", - сказал спикер.

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Участники проходящего в Сочи Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) обсудили в четверг вопросы парламентаризма, благотворительности, образования и устроили танцевальный марафон в Главном медиацентре.

Продолжая дискуссию о законотворческой деятельности, Володин коснулся перспектив инициативы о гендерном равенстве в различных сферах, в том числе и в политике.

"Я в 2003 году инициировал законопроект, который 14 лет не рассматривался в Госдуме, и сейчас вот к нему взоры обратили. Мы надеемся, что этот законопроект будет частично переработан, и мы его в ближайшее время будем рассматривать. Надо создавать условия для участия в политике и самореализации как мужчин, так и женщин", - сказал он.

При этом Володин подчеркнул, что никаких преференций для женщин создаваться не будет. Для того чтобы быть успешным в политике, как и в любой другой деятельности, необходимо обладать тремя качествами: порядочность, профессионализм и любовь к родине, подчеркнул спикер Госдумы.

Традиционно на фестивале участники задавали гостям вопросы на острые темы. Если в среду главу ЦИК Эллу Памфилову спросили об участии в выборах оппозиционера Алексея Навального, то в четверг молодые делегаты ВФМС попросили Володина высказаться о фильме Алексея Учителя "Матильда".

На это спикер Госдумы отметил, что обсуждение картины говорит о том, что многие другие более насущные проблемы уже решены. "Мы уже не обсуждаем те насущные проблемы, которые, допустим, раньше волновали в 90-е гг. людей", - сказал он, добавив, что в то время "наверняка никто бы не стал ставить во главу повестки этот фильм".

Образование и лидеры

На форуме активно обсуждались вопросы образования будущего. По мнению ведущего эксперта образовательных продуктов и практик "Иннопрактики" Андрея Комиссарова в перспективе это сфера должна принимать игровые формы, чтобы поддерживать интерес детей к получению новых знаний.

"Таким образом, вместо нынешней передачи знаний нужно создавать среды, в которых происходит самообучение. К 2035 году нас ждет эпоха тотальной игры, игра будет абсолютно во всем, в первую очередь, она будет в образовании", - отметил Комиссаров.

В свою очередь начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что на ВФМС приехали лидеры, у которых есть видение будущего. "Мы сейчас очень прицельно мониторим, что сейчас говорят спикеры на фестивале", - отметил он.

"Кажется, что то, что сейчас они говорят - это несбыточная история, но кто знает, может, через 50-100 лет, то, что сейчас высказывается как далекий прогноз, станет реальностью", - добавил Новиков.

В свою очередь Ндаба Мандела, политик, основатель фонда "Расцвет Африки", внук Нельсона Манделы, предположил, что инициативы участников фестиваля могут изменить мир.

"Но, чтобы добиться успеха, нужно объективно оценивать свои возможности: что вам может помочь и что будет препятствовать. Важно, чтобы у вас была страсть к тому, что вы делаете, чтобы даже в 2 часа ночи были силы что-то сделать, если это необходимо. И нужен некий внутренний ментор, который будет поддерживать вашу мечту", - подчеркнул он.

Волонтеры и государство

На сессии, посвященной благотворительности и волонтерству, советник президента РФ Александра Левицкая заявила о доверительных отношениях, которые установились в России между государством и активными гражданами.

По ее словам, эта обстановка доверия создает новые возможности для взаимодействия по решению приоритетных задач в сфере образования, социальной сфере и экологии. "Все это формирует партнерство в интересах общества и находит отклик у граждан", - добавила советник президента.

Левицкая также отметила, что современные технологии создают новые формы благотворительности. "Сейчас можно быть участником благотворительной акции, буквально лежа на диване. Все знают, как, посмотрев сюжет, можно перевести небольшое пожертвование", - признала она.

Обними волонтера

На фестивале популярность набирает акция "Обними волонтера".

"Вчера я обнял трех или четырех девушек, сегодня примерно также. Я просто подходил к ним обнимался, и нас фотографировали. Волонтеры все очень радостные, позитивные и довольные", - рассказал ТАСС участник ВФМС из Липецка Виталий Чигарев, продемонстрировав фотографии с объятиями девушек-волонтеров в своем телефоне.

"Конечно, обниматься с участниками очень приятно, потому что они такие позитивные", - рассказала ТАСС волонтер Дарья Зимина. "А я не только обнималась с участниками, я еще танцевала с ребятами в костюмах мишек", - призналась волонтер Мария Прохорова.

Однако некоторые участники акции немного изменяли правила акции. "Недавно подошла девушка обняла меня, было очень приятно, но вообще-то меня обнимают не очень часто, потому что я стою с рукой [большая желтая паралоновая кисть с указательным пальцем, которой волонтеры указывают маршрут движения - прим. ТАСС] поэтому мне чаще "дают пять", - отметил волонтер Никита Миков.

А вот еще один волонтер Сергей Поротиков на вопрос об его участии в акции заявил, что "обнимается только с другими волонтерами". "Хочу таким образом поддержать нашу команду", - уточнил собеседник агентства.

Программа событий четверга, которые проходили вне дискуссионных сессий, была насыщенной. В частности, почти весь день рядом со стендом Кубы проходил танцевальный марафон. Как рассказала участница ВФМС из Эквадора Карен Элизабет, "мы просто любим танцы, сначала мы сделали мастер-класс по бачате, а потом, все начали танцевать". Танцевальный марафон продолжался несколько часов.

"Фестиваль - это такое место, где вы просто идете по коридору и слышите, как самые разные делегации включают самую разную музыку. Вот ребята кубинцы поют и танцуют, и это очень классно", - рассказала ТАСС участница из Севастополя Дарья Беденко. "Причем такое происходит каждый день. Вчера, например, нечто подобное устраивала азербайджанская делегация", - добавила она.

Баскетбол и единоборства

Спортивная часть молодежного форума отметилась матчем по уличному баскетболу между командой депутата Госдумы от КПРФ Юрия Афонина и представителя ЛДПР Михаила Дегтярева, в которой победа с минимальным перевесом 7:6 осталась за КПРФ. Площадку единоборств Российского союза боевых искусств посетила делегация борцов во главе с президентом Объединенного мира борьбы Ненада Лаловича и главы Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили. В экстримпарке прошел финал соревнований по BMХ, который судили известные райдеры Джош Стрикер и Гаррет Бернс.

В дискуссионной части молодежного форума прошел саммит молодых профессионалов, на котором участники обсудили тему наследия крупных спортивных событий, а также дискуссия "Развитие студенческого футбола в мире". В ней принял участие президент Национальной студенческой футбольной лиги Андрей Стукалов, рассказавший о намерении заручиться поддержкой Международной федерации футбола (ФИФА) в вопросе внедрения разработанной организацией универсальной системы проведения студенческого чемпионата по футболу в других странах.

Праздник различий и мировой оркестр

На главной сцене прошел парад культур разных народов. Его зрители смогли познакомиться с традиционными костюмами, песнями, танцами и играми жителей России, Франции, Армении, Перу, Индонезии и других стран-участниц Фестиваля молодежи и студентов.

Мировой молодежный симфонический оркестр, в состав которого вошли участники Фестиваля молодежи и студентов из множества стран, в четверг провел репетицию под руководством главного дирижера Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александра Сладковского. Маэстро поделился секретами исполнения Моцарта и Равеля и пожелал ребятам удачи на будущем концерте.

Сон и книги не для слабаков

Большой интерес у участников фестиваля также вызвали две секции по здравоохранению.

На первой обсуждали аспекты психического здоровья и способы его сохранить, чтобы быть довольным жизнью.

Стремление к успешности во всех областях приводит к формированию бинарного отношения к миру, когда мир делится на успешных людей и неудачников, что может быть опасно, потому что победителями все быть не могут, рассказал заведующий кафедрой медицинской психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Тхостов. "Значит, по определению будут проигравшие. Если вы примете эту игру, у вас очень мало альтернатив будет", - добавил он.

На второй сессии был аншлаг - всем хотелось узнать, есть ли все-таки способ спать поменьше, все успевать и быть бодрым. Эксперты, принимавшие участие в круглом столе огорчили собравшихся, рассказав, что возможности организма ограничены и 7-9 часов качественного сна необходимы, и что выспаться впрок не получится. "Сон не для слабаков, он для сильных духом людей", - отметил кардиолог, руководитель Центра медицины сна МНОЦ МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин.

Участники еще долго не отпускали сомнологов, засыпая их вопросами, полезно ли употреблять энергетики и как правильно спать, есть ли какие-то специальные техники сна. Эксперты терпеливо ответили каждому.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.